Выплаты военным на контракте февраль 2026 - кто получит помощь в ВСУ

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: 30 ОМБр им. князя Константина Острожского

Военнослужащие, которые проходят контрактную службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на особую выплату от государства. Эта выплата касается не только самого военнослужащего, а и членов его семьи.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Выплата сугубо для контрактников

Среди государственных выплат, установленных для военнослужащих Вооруженных сил Украины, есть несколько видов, которые касаются только отдельных военных.

Речь идет о тех военных, которые проходят контрактную службу в ВСУ.

К таким выплатам относят, в частности, так называемую подъемную помощь.

Подъемная помощь выплачивается контрактнику, который переезжает на новое место службы, едет на обучение в военные учебные заведения или учебные центры ВСУ.

Подъемная помощь и суточные

В Министерстве обороны объяснили, каков размер такой выплаты.

Во-первых, это собственно подъемная помощь — в размере месячного денежного обеспечения на военнослужащего и 50 процентов месячного денежного обеспечения на каждого члена его семьи, который переехал с ним на новое место военной службы.

Кроме того, государство выплачивает также и суточные для военнослужащих, находящихся в командировке, за каждый день пребывания в пути. Эта выплата также касается и военнослужащего, и каждого члена его семьи, который переехал вместе с ним.

Напомним, мы ранее писали о том, как оформить выплату за первый контракт с ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, какие изменения в финансировании контрактной службы планирует ввести власть в 2026 году.