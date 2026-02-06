Выплаты военным на контракте февраль 2026 - кто получит помощь в ВСУ

Подъемная помощь в феврале — кто из военных получит
Военнослужащие, которые проходят контрактную службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на особую выплату от государства. Эта выплата касается не только самого военнослужащего, а и членов его семьи.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплата сугубо для контрактников
Среди государственных выплат, установленных для военнослужащих Вооруженных сил Украины, есть несколько видов, которые касаются только отдельных военных.
Речь идет о тех военных, которые проходят контрактную службу в ВСУ.
К таким выплатам относят, в частности, так называемую подъемную помощь.
Подъемная помощь выплачивается контрактнику, который переезжает на новое место службы, едет на обучение в военные учебные заведения или учебные центры ВСУ.
Подъемная помощь и суточные
В Министерстве обороны объяснили, каков размер такой выплаты.
Во-первых, это собственно подъемная помощь — в размере месячного денежного обеспечения на военнослужащего и 50 процентов месячного денежного обеспечения на каждого члена его семьи, который переехал с ним на новое место военной службы.
Кроме того, государство выплачивает также и суточные для военнослужащих, находящихся в командировке, за каждый день пребывания в пути. Эта выплата также касается и военнослужащего, и каждого члена его семьи, который переехал вместе с ним.
