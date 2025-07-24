Підйомна допомога в ЗСУ - хто її може отримати

Мобілізовані офіцери запасу. Фото: Міноборони України

Військовослужбовці, які переїздять на нове місце служби, мають право на підйомну допомогу, якщо вони підписали контракт на службу в ЗСУ. Але такі ж виплати можуть отримати ще і ті військові, яких мобілізували в офіцерському званні.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Підйомна виплата і виняток

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на різні виплати.

Однією із таких виплат є так звана підйомна допомога.

Зазвичай ця одноразова грошова допомога виплачується тим військовослужбовцям, які підписують перший контракт на військову службу у Збройних силах України.

Але, як наголосив адвокат Юрій Айвазян, існує один виняток у цій виплаті.

Хто, крім контрактників, отримає гроші на переїзд

Підйомна допомога виплачується не тільки під час підписання першого контракту, а і на переїзд військовослужбовців-контрактників на нове місце служби.

Айвазян наголосив, що ця ж виплата стосується не тільки тих, хто проходить службу на контракті, а і частини мобілізованих громадян.

Підйомні надаються тим мобілізованим, які мають офіцерське звання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, з якої дати починають нараховувати підйомну допомогу для військовослужбовців-контрактників.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки заплатять рядовим і офіцерам за підписання першого контракту із ЗСУ.