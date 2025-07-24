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Главная Военная экономика Подъемная помощь — когда ее выплачивают не только контрактникам

Подъемная помощь — когда ее выплачивают не только контрактникам

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 05:54
Подъемная помощь в ВСУ - кто ее может получить
Мобилизованные офицеры запаса. Фото: Минобороны Украины

Военнослужащие, которые переезжают на новое место службы, имеют право на подъемную помощь, если они подписали контракт на службу в ВСУ. Но такие же выплаты могут получить еще и те военные, которых мобилизовали в офицерском звании.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Подъемная выплата и исключение

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на различные выплаты.

Одной из таких выплат является так называемая подъемная помощь.

Обычно эта единовременная денежная помощь выплачивается тем военнослужащим, которые подписывают первый контракт на военную службу в Вооруженных силах Украины.

Но, как отметил адвокат Юрий Айвазян, существует одно исключение в этой выплате.

Кто, кроме контрактников, получит деньги на переезд

Подъемная помощь выплачивается не только при подписании первого контракта, а и на переезд военнослужащих-контрактников на новое место службы.

Айвазян отметил, что эта же выплата касается не только тех, кто проходит службу на контракте, а и части мобилизованных граждан.

Подъемные предоставляются тем мобилизованным, которые имеют офицерское звание.

Напомним, мы ранее писали о том, с какой даты начинают начислять подъемную помощь для военнослужащих-контрактников.

Добавим, мы сообщали о том, сколько заплатят рядовым и офицерам за подписание первого контракта с ВСУ.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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