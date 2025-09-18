Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Перший контракт із ЗСУ — яким є розмір одноразової виплати

Перший контракт із ЗСУ — яким є розмір одноразової виплати

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 05:45
Виплати у ЗСУ - розмір виплат за перший контракт
Український військовослужбовець. Фото: 95 ОДШБр

Ті українські військові, які підписують перший контракт на службу у Збройних силах України, мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Розмір цієї виплати відрізняється залежно від звання контрактника.

Про це йдеться у матеріалі порталу Finteco.

Реклама
Читайте також:

Одноразова допомога контрактникам

Військовослужбовці, які підписують контракт зі Збройними силами України, мають право на певні пільги.

Зокрема, такі військові можуть отримати одноразову грошову виплату.

Ця виплата надається за підписання першого контракту із ЗСУ.

Розмір виплати за перший контракт із ЗСУ

Сума виплати за перший контракт відрізняється залежно від військового звання контрактника.

Розмір одноразової грошової допомоги становить:

  • 24 224 грн — для рядових;
  • 27 252 грн — для сержантів і старшин;
  • 30 280 грн — для офіцерів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому варто йти в ЗСУ за контрактом.

Додамо, ми повідомляли про те, чим відрізняється контрактник від мобілізованого.

виплати ЗСУ контракт військовослужбовці офіцери
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації