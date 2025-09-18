Виплати у ЗСУ - розмір виплат за перший контракт

Український військовослужбовець. Фото: 95 ОДШБр

Ті українські військові, які підписують перший контракт на службу у Збройних силах України, мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Розмір цієї виплати відрізняється залежно від звання контрактника.

Про це йдеться у матеріалі порталу Finteco.

Одноразова допомога контрактникам

Військовослужбовці, які підписують контракт зі Збройними силами України, мають право на певні пільги.

Зокрема, такі військові можуть отримати одноразову грошову виплату.

Ця виплата надається за підписання першого контракту із ЗСУ.

Розмір виплати за перший контракт із ЗСУ

Сума виплати за перший контракт відрізняється залежно від військового звання контрактника.

Розмір одноразової грошової допомоги становить:

24 224 грн — для рядових;

27 252 грн — для сержантів і старшин;

30 280 грн — для офіцерів.

