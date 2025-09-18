Видео
Главная Военная экономика Первый контракт с ВСУ — каков размер единовременной выплаты

Первый контракт с ВСУ — каков размер единовременной выплаты

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 05:45
Выплаты в ВСУ - размер выплат за первый контракт
Украинский военнослужащий. Фото: 95 ОДШБр

Те украинские военные, которые подписывают первый контракт на службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на получение единовременного денежного пособия. Размер этой выплаты отличается в зависимости от звания контрактника.

Об этом говорится в материале портала Finteco.

Читайте также:

Единовременное пособие контрактникам

Военнослужащие, которые подписывают контракт с Вооруженными силами Украины, имеют право на определенные льготы.

В частности, такие военные могут получить единовременную денежную выплату.

Эта выплата предоставляется за подписание первого контракта с ВСУ.

Размер выплаты за первый контракт с ВСУ

Сумма выплаты за первый контракт отличается в зависимости от воинского звания контрактника.

Размер единовременной денежной помощи составляет:

  • 24 224 грн — для рядовых;
  • 27 252 грн — для сержантов и старшин;
  • 30 280 грн — для офицеров.

Напомним, мы ранее писали о том, почему стоит идти в ВСУ по контракту.

Добавим, мы сообщали о том, чем отличается контрактник от мобилизованного.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
