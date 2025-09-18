Выплаты в ВСУ - размер выплат за первый контракт

Украинский военнослужащий. Фото: 95 ОДШБр

Те украинские военные, которые подписывают первый контракт на службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на получение единовременного денежного пособия. Размер этой выплаты отличается в зависимости от звания контрактника.

Единовременное пособие контрактникам

Военнослужащие, которые подписывают контракт с Вооруженными силами Украины, имеют право на определенные льготы.

В частности, такие военные могут получить единовременную денежную выплату.

Эта выплата предоставляется за подписание первого контракта с ВСУ.

Размер выплаты за первый контракт с ВСУ

Сумма выплаты за первый контракт отличается в зависимости от воинского звания контрактника.

Размер единовременной денежной помощи составляет:

24 224 грн — для рядовых;

27 252 грн — для сержантов и старшин;

30 280 грн — для офицеров.

