Выплаты в ВСУ - размер выплат за первый контракт

Первый контракт с ВСУ — каков размер единовременной выплаты
Те украинские военные, которые подписывают первый контракт на службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на получение единовременного денежного пособия. Размер этой выплаты отличается в зависимости от звания контрактника.
Об этом говорится в материале портала Finteco.
Единовременное пособие контрактникам
Военнослужащие, которые подписывают контракт с Вооруженными силами Украины, имеют право на определенные льготы.
В частности, такие военные могут получить единовременную денежную выплату.
Эта выплата предоставляется за подписание первого контракта с ВСУ.
Размер выплаты за первый контракт с ВСУ
Сумма выплаты за первый контракт отличается в зависимости от воинского звания контрактника.
Размер единовременной денежной помощи составляет:
- 24 224 грн — для рядовых;
- 27 252 грн — для сержантов и старшин;
- 30 280 грн — для офицеров.
