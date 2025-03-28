Розмір пенсій для військовослужбовців - що впливає на розмір військових пенсій

Пенсії для військових — від чого залежить розмір виплат
Пенсія українських військовослужбовців залежить від кількості років, проведених на військовій службі. Максимальна пенсія колишнього військового не може перевищувати 70% від грошового забезпечення за останні два роки служби.
Про це Новини.LIVE розповіли фахівці Юридичного Гончаренко центру.
Розмір військової пенсії
Розмір пенсійного забезпечення військовослужбовців залежить головним чином від вислуги, тобто від кількості років, проведений на військовій службі.
Якщо громадянин прослужив у армії 25 років, то його пенсія становитиме 50% грошового забезпечення військовослужбовця за останні 24 місяці його служби плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги.
А от якщо із загального стажу у 25 років військова служба становила не менше 12 років і 6 місяців — пенсія становитиме 50% грошового забезпечення за останні 24 місяці плюс 1% за кожний рік додаткової вислуги.
При цьому у такій ситуації військовослужбовець отримає право на пенсію лише після досягнення 45-річного віку.
Максимальна пенсія для військових
Разом з тим, додали юристи Гончаренко центру, максимальний розмір військової пенсії може становити не більше 70% від його грошового забезпечення за останні 24 місяці служби.
"Важлива деталь: під час воєнного стану військових не звільняють через досягнення пенсійного віку, натомість захисники можуть претендувати на військову пенсію лише після продовження служби до 12,5 років", — підкреслив директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які зміни відбулися у процес нарахування пенсій військовослужбовцям у 2025 році.
Додамо, ми повідомляли про те, яку доплату до пенсії мали отримати колишні військові у березні.
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