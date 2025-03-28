Розмір пенсій для військовослужбовців - що впливає на розмір військових пенсій

Українські військові. Фото: 21 ОМБр

Пенсія українських військовослужбовців залежить від кількості років, проведених на військовій службі. Максимальна пенсія колишнього військового не може перевищувати 70% від грошового забезпечення за останні два роки служби.

Про це Новини.LIVE розповіли фахівці Юридичного Гончаренко центру.

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Розмір військової пенсії

Розмір пенсійного забезпечення військовослужбовців залежить головним чином від вислуги, тобто від кількості років, проведений на військовій службі.

Якщо громадянин прослужив у армії 25 років, то його пенсія становитиме 50% грошового забезпечення військовослужбовця за останні 24 місяці його служби плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги.

А от якщо із загального стажу у 25 років військова служба становила не менше 12 років і 6 місяців — пенсія становитиме 50% грошового забезпечення за останні 24 місяці плюс 1% за кожний рік додаткової вислуги.

При цьому у такій ситуації військовослужбовець отримає право на пенсію лише після досягнення 45-річного віку.

Максимальна пенсія для військових

Разом з тим, додали юристи Гончаренко центру, максимальний розмір військової пенсії може становити не більше 70% від його грошового забезпечення за останні 24 місяці служби.

"Важлива деталь: під час воєнного стану військових не звільняють через досягнення пенсійного віку, натомість захисники можуть претендувати на військову пенсію лише після продовження служби до 12,5 років", — підкреслив директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які зміни відбулися у процес нарахування пенсій військовослужбовцям у 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, яку доплату до пенсії мали отримати колишні військові у березні.