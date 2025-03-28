Размер пенсий для военнослужащих - что влияет на размер военных пенсий

Пенсии для военных — от чего зависит размер выплат
Пенсия украинских военнослужащих зависит от количества лет, проведенных на военной службе. Максимальная пенсия бывшего военного не может превышать 70% от денежного обеспечения за последние два года службы.
Об этом Новини.LIVE рассказали специалисты Юридического Гончаренко центра.
Размер военной пенсии
Размер пенсионного обеспечения военнослужащих зависит главным образом от выслуги, то есть от количества лет, проведенный на военной службе.
Если гражданин прослужил в армии 25 лет, то его пенсия составит 50% денежного обеспечения военнослужащего за последние 24 месяца его службы плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги.
А вот если из общего стажа в 25 лет военная служба составляла не менее 12 лет и 6 месяцев — пенсия составит 50% денежного обеспечения за последние 24 месяца плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги.
При этом в такой ситуации военнослужащий получит право на пенсию только после достижения 45-летнего возраста.
Максимальная пенсия для военных
Вместе с тем, добавили юристы Гончаренко центра, максимальный размер военной пенсии может составлять не более 70% от его денежного обеспечения за последние 24 месяца службы.
"Важная деталь: во время военного положения военных не увольняют из-за достижения пенсионного возраста, зато защитники могут претендовать на военную пенсию только после продолжения службы до 12,5 лет", — подчеркнул директор Юридического Гончаренко центра Николай Брюховецкий.
Напомним, мы ранее писали о том, какие изменения произошли в процесс начисления пенсий военнослужащим в 2025 году.
Добавим, мы сообщали о том, какую доплату к пенсии должны были получить бывшие военные в марте.
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