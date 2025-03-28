Размер пенсий для военнослужащих - что влияет на размер военных пенсий

Украинские военные. Фото: 21 ОМБр

Пенсия украинских военнослужащих зависит от количества лет, проведенных на военной службе. Максимальная пенсия бывшего военного не может превышать 70% от денежного обеспечения за последние два года службы.

Об этом Новини.LIVE рассказали специалисты Юридического Гончаренко центра.

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Размер военной пенсии

Размер пенсионного обеспечения военнослужащих зависит главным образом от выслуги, то есть от количества лет, проведенный на военной службе.

Если гражданин прослужил в армии 25 лет, то его пенсия составит 50% денежного обеспечения военнослужащего за последние 24 месяца его службы плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги.

А вот если из общего стажа в 25 лет военная служба составляла не менее 12 лет и 6 месяцев — пенсия составит 50% денежного обеспечения за последние 24 месяца плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги.

При этом в такой ситуации военнослужащий получит право на пенсию только после достижения 45-летнего возраста.

Максимальная пенсия для военных

Вместе с тем, добавили юристы Гончаренко центра, максимальный размер военной пенсии может составлять не более 70% от его денежного обеспечения за последние 24 месяца службы.

"Важная деталь: во время военного положения военных не увольняют из-за достижения пенсионного возраста, зато защитники могут претендовать на военную пенсию только после продолжения службы до 12,5 лет", — подчеркнул директор Юридического Гончаренко центра Николай Брюховецкий.

Напомним, мы ранее писали о том, какие изменения произошли в процесс начисления пенсий военнослужащим в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, какую доплату к пенсии должны были получить бывшие военные в марте.