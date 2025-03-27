Нові пенсії для військових 2025 - зміни у нарахуванні, що змінилося

Гроші для військового. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Усі військовослужбовці ЗСУ діляться на чотири категорії, відповідно до яких їм по-різному нараховується пенсія. Також на дату початку нарахування пенсії впливає і кількість років військової вислуги.

Про це Новини.LIVE розповіли фахівці Юридичного Гончаренко центру.

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Пенсійні норми для військових

Поточного року Кабінет міністрів дещо змінив правила роботи системи пенсійного забезпечення для військовослужбовців.

Зараз існує чотири різні категорії військовослужбовців, для яких діють різні пенсійні норми.

Це наступні категорії:

кадрові військовослужбовці;

призвані на службу військові пенсіонери;

мобілізовані військові зі статусом учасників бойових дій;

військовослужбовці, які отримали інвалідність внаслідок війни.

Пенсія за вислугу років

Юристи пояснили, коли для військових починає нараховуватися пенсія за вислугу років.

Якщо військовослужбовець має 25 років календарних років вислуги, то пенсія нараховується йому незалежно від віку.

Якщо ж із 25 років страхового стажу не усі, але не менше 12,5 років — це військова служба, то пенсія починає нараховуватися тільки після досягнення військовослужбовцем 45-річного віку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими будуть виплати для українських військових, починаючи з березня 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, які гроші отримують військовослужбовці ЗСУ на реабілітації.