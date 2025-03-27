Новые пенсии для военных 2025 - изменения в начислении, что изменилось

Деньги для военного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Все военнослужащие ВСУ делятся на четыре категории, в соответствии с которыми им по-разному начисляется пенсия. Также на дату начала начисления пенсии влияет и количество лет военной выслуги.

Об этом Новини.LIVE рассказали специалисты Юридического Гончаренко центра.

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Пенсионные нормы для военных

В текущем году Кабинет министров несколько изменил правила работы системы пенсионного обеспечения для военнослужащих.

Сейчас существует четыре разные категории военнослужащих, для которых действуют разные пенсионные нормы.

Это следующие категории:

кадровые военнослужащие;

призванные на службу военные пенсионеры;

мобилизованные военные со статусом участников боевых действий;

военнослужащие, получившие инвалидность вследствие войны.

Пенсия за выслугу лет

Юристы объяснили, когда для военных начинает начисляться пенсия за выслугу лет.

Если военнослужащий имеет 25 лет календарных лет выслуги, то пенсия начисляется ему независимо от возраста.

Если же из 25 лет страхового стажа не все, но не менее 12,5 лет — это военная служба, то пенсия начинает начисляться только после достижения военнослужащим 45-летнего возраста.

Напомним, мы ранее писали о том, какими будут выплаты для украинских военных, начиная с марта 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, какие деньги получают военнослужащие ВСУ на реабилитации.