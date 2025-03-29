Пенсії військовослужбовцям — важлива умова для нарахування

Українські військовослужбовці. Фото: 93 ОМБр "Холодний яр"

Мінімальний стаж служби у Збройних силах України для отримання військової пенсії має перевищувати показник 12,5 років. Якщо ж військовий стаж становить 25 років, пенсія починає нараховуватися і виплачуватися негайно, незалежно від віку громадянина.

Про це Новини.LIVE розповіли фахівці Юридичного Гончаренко центру.

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Головною умовою для отримання військової пенсії громадянином, який проходив військову службу, є його стаж у Збройних силах України.

Якщо цей стаж не менший за 25 років, то нарахування і виплата пенсій може розпочатися відразу після досягнення цього показника, незалежно від віку військовослужбовця.

Стаж в армії не дотягує до 25 років

Якщо ж військовий стаж у такого громадянина є меншим за 25 років, то важливо, щоб він перевищував принаймні половину цього показника — 12,5 років, а інші 12,5 років стажу можуть бути на цивільних підприємствах чи організаціях.

У такому випадку пенсія почне нараховуватися і виплачуватися після досягнення громадянином 45-річного віку.

Нагадаємо, ми раніше писали про зміни у пенсійному законодавстві щодо нарахування пенсій військовослужбовцям.

Додамо, ми повідомляли про доплати до пенсії військовослужбовцям, які вони мали отримати в березні 2025 року.