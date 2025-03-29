Пенсии военнослужащим — важное условие для начисления

Украинские военнослужащие. Фото: 93 ОМБр "Холодний яр"

Минимальный стаж службы в Вооруженных силах Украины для получения военной пенсии должен превышать показатель 12,5 лет. Если же военный стаж составляет 25 лет, пенсия начинает начисляться и выплачиваться немедленно, независимо от возраста гражданина.

Об этом Новини.LIVE рассказали специалисты Юридического Гончаренко центра.

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Главным условием для получения военной пенсии гражданином, который проходил военную службу, является его стаж в Вооруженных силах Украины.

Если этот стаж не менее 25 лет, то начисление и выплата пенсий может начаться сразу после достижения этого показателя, независимо от возраста военнослужащего.

Стаж в армии не дотягивает до 25 лет

Если же военный стаж у такого гражданина меньше 25 лет, то важно, чтобы он превышал по крайней мере половину этого показателя — 12,5 лет, а остальные 12,5 лет стажа могут быть на гражданских предприятиях или организациях.

В таком случае пенсия начнет начисляться и выплачиваться после достижения гражданином 45-летнего возраста.

Напомним, мы ранее писали об изменениях в пенсионном законодательстве относительно начисления пенсий военнослужащим.

Добавим, мы сообщали о доплатах к пенсии военнослужащим, которые они должны были получить в марте 2025 года.