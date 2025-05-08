Призначення пенсії без довідки ТЦК 2025 — чи можна оформити, що каже закон

Гроші у військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні пенсію військовослужбовцю можуть призначити навіть без повного пакета документів. Якщо ТЦК передає до ПФУ наявні матеріали без довідки з військової частини, за наявності підстав для призначення пенсії її все одно оформлять.

Про це йдеться у постанові правління ПФУ.

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У відомстві зазначили, що порядок подання і оформлення документів для призначення пенсії військовослужбовцям регулюється Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Відповідно до чинної процедури, заяви про призначення пенсій подаються через уповноважені органи — структурні підрозділи міністерств або інших держустанов.

У випадку, якщо всі документи не готові, допускається подання наявних, а відсутні — надати згодом. Якщо тих матеріалів, що надійшли, вистачає для підтвердження права на пенсію, виплати можуть бути призначені одразу.

Водночас Пенсійний фонд зобов’язаний повідомити представника відповідального органу про необхідність дооформлення справи чи подачі додаткових довідок протягом трьох місяців із моменту подання заяви.

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Після надходження додаткових матеріалів, які впливають на розмір пенсії або дають право на її збільшення, можливий перерахунок. У такому разі недоотриману суму можуть повернути за попередній період, але не більше ніж за останні 12 місяців.

Таким чином, навіть якщо ТЦК не передає довідку з військової частини, але надані документи дають підставу для призначення пенсії, її оформлять. Надалі розмір виплат може бути скориговано після надходження всіх потрібних довідок.

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