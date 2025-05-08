Назначение пенсии без справки ТЦК 2025 — можно ли оформить, что говорит закон

Деньги у военнослужащего. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине пенсию военнослужащему могут назначить даже без полного пакета документов. Если ТЦК передает в ПФУ имеющиеся материалы без справки из воинской части, при наличии оснований для назначения пенсии ее все равно оформят.

Об этом говорится в постановлении правления ПФУ.

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В ведомстве отметили, что порядок подачи и оформления документов для назначения пенсии военнослужащим регулируется Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно действующей процедуре, заявления о назначении пенсий подаются через уполномоченные органы — структурные подразделения министерств или других госучреждений.

В случае, если все документы не готовы, допускается подача имеющихся, а недостающие — предоставить позже. Если поступивших материалов хватает для подтверждения права на пенсию, выплаты могут быть назначены сразу.

При этом Пенсионный фонд обязан уведомить представителя ответственного органа о необходимости дооформления дела или подачи дополнительных справок в течение трех месяцев с момента подачи заявления.

Могут ли военному доплатить недополученные средства из пенсии

После поступления дополнительных материалов, которые влияют на размер пенсии или дают право на ее увеличение, возможен перерасчет. В таком случае недополученную сумму могут вернуть за предыдущий период, но не более чем за последние 12 месяцев.

Таким образом, даже если ТЦК не передает справку из воинской части, но предоставленные документы дают основание для назначения пенсии, ее оформят. В дальнейшем размер выплат может быть скорректирован после поступления всех нужных справок.

Напомним, адвокат объяснил, получает ли ТЦК данные о выдаче субсидии домохозяйству военнообязанного на его потенциальное бронирование.

Также в ПФУ разъяснили, как составить доверенность на получение пенсии другому лицу.