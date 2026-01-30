Статус розшуку ТЦК та бронювання — як бізнесу не втратити кадри

Оформлення документів в ТЦК. Ілюстративне фото: Соцмережі

Українські підприємства зіткнулися з новою проблемою під час масового переоформлення відстрочок для співробітників у січні та лютому. Військовозобов’язані часто автоматично потрапляють у розшук ТЦК одразу після завершення дії попередньої броні.

Про прочини та нюанси повідомляє спеціалізований портал 7eminar.

Реклама

Читайте також:

Чому критичні підприємства втрачають людей через бюрократію

Статус розшуку миттєво зупиняє процес нового бронювання. Система просто не пропускає заявку в цифровому полі. Це відбувається навіть тоді, коли людина не вчиняла очевидних порушень. Проблема стала масовою саме зараз.

Роботодавцям радять діяти на випередження. Оптимальна стратегія зараз — анулювати чинну броню самостійно трохи раніше терміну. Після цього треба негайно подати документи на нове бронювання. Це можливо лише за умови, що підприємство вже підтвердило статус критичності.

Часу залишилося обмаль, адже до 1 лютого в Україні ще працює пришвидшений механізм. Після цієї дати правила можуть суттєво змінитися.

Що робити, якщо статус "у розшуку" вже з’явився в базі

Юристи пропонують два варіанти. Найшвидший спосіб очистити анкету — сплата штрафу. Це дозволяє оперативно повернутися до процедури бронювання. Інший шлях — оскарження дій ТЦК у суді. Проте цей процес триває місяцями. Підприємство ризикує залишитися без ключових кадрів на довгий термін.

Працівникам наполегливо рекомендують щодня перевіряти дані в застосунку "Резерв+". Будь-яка помилка в системі може зірвати плани всієї компанії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли потрібно йти до ЦНАПу для продовження відстрочки.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібно надати в ТЦК для отримання відстрочки на підставі догляду за близьким родичем.