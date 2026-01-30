Статус розыска ТЦК и бронирования — как бизнесу не потерять кадры

Оформление документов в ТЦК. Иллюстративное фото: Соцсети

Украинские предприятия столкнулись с новой проблемой во время массового переоформления отсрочек для сотрудников в январе и феврале. Военнообязанные часто автоматически попадают в розыск ТЦК сразу после завершения действия предыдущей брони.

О причинах и нюансах сообщает специализированный портал 7eminar.

Статус розыска мгновенно останавливает процесс нового бронирования. Система просто не пропускает заявку в цифровом поле. Это происходит даже тогда, когда человек не совершал очевидных нарушений. Проблема стала массовой именно сейчас.

Работодателям советуют действовать на опережение. Оптимальная стратегия сейчас — аннулировать действующую бронь самостоятельно чуть раньше срока. После этого надо немедленно подать документы на новое бронирование. Это возможно только при условии, что предприятие уже подтвердило статус критичности.

Времени осталось мало, ведь до 1 февраля в Украине еще работает ускоренный механизм. После этой даты правила могут существенно измениться.

Что делать, если статус "в розыске" уже появился в базе

Юристы предлагают два варианта. Самый быстрый способ очистить анкету — уплата штрафа. Это позволяет оперативно вернуться к процедуре бронирования. Другой путь — обжалование действий ТЦК в суде. Однако этот процесс длится месяцами. Предприятие рискует остаться без ключевых кадров на долгий срок.

Работникам настоятельно рекомендуют ежедневно проверять данные в приложении "Резерв+". Любая ошибка в системе может сорвать планы всей компании.

