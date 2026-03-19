Особливості оформлення статусу УБД після служби у різних видах ЗСУ

Військовослужбовці ЗСУ.

Військовослужбовці, які брали безпосередню участь у війні, отримують статус "учасник бойових дій" і відповідне посвідчення. Міністерство оборони України пояснило, як відбувається процес оформлення УБД у особливих випадках. Зокрема, у ситуації, коли військовослужбовець служив у кількох видах ЗСУ.

Учасники бойових дій, статус і посвідчення

Учасники бойових дій, зокрема, ветерани нинішньої російсько-української повномасштабної війни, мають право на формалізацію свого статусу. Військовослужбовець може отримати відповідне посвідчення державного зразка.

Оформлення статусу "учасник бойових дій" відбувається у тій військовій частині, де воїн проходив службу і в складі якої брав участь у воєнних діях. Процес отримання посвідчення починається із рапорту самого військовослужбовця.

Оформити статус і отримати посвідчення можна і після завершення військової служби. Для цього потрібно звернутися до територіального центру комплектування, в якому громадянин став на облік після звільнення і ЗСУ.

Як оформити УБД, якщо воював у різних військах

Деякі військовослужбовці у процесі своєї участі у війні були частиною не тільки різних підрозділів, а навіть і різних видів Збройних сил України, наприклад, у Сухопутних військах та Повітряних силах ЗСУ. Міністерство оборони пояснило, як відбувається оформлення статусу "учасник бойових дій у таких нестандартних випадках.

У Міноборони пояснили: "В зазначеному випадку особа може надіслати два комплекти документів. Це треба зробити як на адресу комісії Сухопутних військ Збройних Сил України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій так і на адресу комісії Повітряних Сил Збройних Сил України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій".

У військовому відомстві пояснили, що відбуватиметься далі. У статті-поясненні сказано: "В подальшому комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій розгляне документи та прийме рішення, яке буде прийматися відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні".

