Главная Военная экономика Особенности оформления статуса УБД после службы в различных видах ВСУ

Особенности оформления статуса УБД после службы в различных видах ВСУ

Дата публикации 19 марта 2026 03:57
Военнослужащие ВСУ. Фото: 115 ОБр ТрО ВСУ

Военнослужащие, которые принимали непосредственное участие в войне, получают статус "участник боевых действий" и соответствующее удостоверение. Министерство обороны Украины объяснило, как происходит процесс оформления УБД в особых случаях. В частности, в ситуации, когда военнослужащий служил в нескольких видах ВСУ.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Участники боевых действий, в частности, ветераны нынешней российско-украинской полномасштабной войны, имеют право на формализацию своего статуса. Военнослужащий может получить соответствующее удостоверение государственного образца.

Оформление статуса "участник боевых действий" происходит в той воинской части, где воин проходил службу и в составе которой участвовал в военных действиях. Процесс получения удостоверения начинается с рапорта самого военнослужащего.

Оформить статус и получить удостоверение можно и после завершения военной службы. Для этого нужно обратиться в территориальный центр комплектования, в котором гражданин стал на учет после увольнения и ВСУ.

Как оформить УБД, если воевал в разных войсках

Некоторые военнослужащие в процессе своего участия в войне были частью не только разных подразделений, а даже и разных видов Вооруженных сил Украины, например, в Сухопутных войсках и Воздушных силах ВСУ. Министерство обороны объяснило, как происходит оформление статуса "участник боевых действий" в таких нестандартных случаях.

В Минобороны объяснили: "В указанном случае лицо может прислать два комплекта документов. Это надо сделать как в адрес комиссии Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий так и в адрес комиссии Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий".

В военном ведомстве объяснили, что будет происходить дальше. В статье-пояснении сказано: "В дальнейшем комиссия по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий рассмотрит документы и примет решение, которое будет приниматься открытым голосованием большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании".

Напомним, мы ранее писали о том, что в Украине упростили получение нового удостоверения УБД.

Минобороны Украины упростило процедуру получения нового удостоверения участника боевых действий. Речь идет о случаях, когда документ потеряли или же его похитили, а также процедура касается людей освобожденных из плена.

Добавим, мы сообщали о том, только ли в Вооруженных силах Украины имеют право на получение статуса "участник боевых действий".

Участники боевых действий это те военные, которые участвуют в защите независимости и территориальной целостности Украины, в частности, во время войны. Статус УБД могут получить не только военнослужащие ВСУ, но и других военных формирований.

Минобороны ВСУ учасник боевых действий УБД военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
