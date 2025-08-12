Виплати військовим за інвалідність 2025 - який розмір

ОГД за інвалідність на війні — розмір виплат
Після того, як у військовослужбовця документально зафіксують інвалідність, отриману під час війни, він матиме право на одноразову грошову допомогу. Допомога відрізняється залежно від групи інвалідності.
Про це повідомляло Міноборони України.
Куди звертатися за грошовою допомогою
Військовослужбовці, які внаслідок участі у бойових діях отримати інвалідність, мають право на одноразову грошову допомогу.
Для цього їм треба звернутися у відповідні структури.
Військовослужбовці мають подати заяву до військової частини, а звільнені з лаву ЗСУ – до свого ТЦК, де вони перебувають на обліку після звільнення.
Скільки отримають військові з інвалідністю
Сума цієї виплати відрізняється залежно від групи інвалідності.
Розміри сум в 2025 році наступні:
- І група інвалідності - 400 прожиткових мінімумів, тобто 1 211 200 грн;
- ІІ група інвалідності - 300 прожиткових мінімумів, тобто 908 400 грн;
- ІІІ група інвалідності - 250 прожиткових мінімумів, тобто 757 000 грн.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, в яких числах мають прийти виплати для військових ЗСУ у серпні.
Додамо, ми повідомляли про те, хто в українській армії може отримати близько 200 тисяч гривень на місяць.
Читайте Новини.LIVE!