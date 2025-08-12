Выплаты военным за инвалидность 2025 - какой размер

Военный с инвалидностью. Фото: LexInform

После того, как у военнослужащего документально зафиксируют инвалидность, полученную во время войны, он будет иметь право на единовременную денежную помощь. Помощь отличается в зависимости от группы инвалидности.

Об этом сообщало Минобороны Украины.

Куда обращаться за денежной помощью

Военнослужащие, которые в результате участия в боевых действиях получили инвалидность, имеют право на единовременную денежную помощь.

Для этого им надо обратиться в соответствующие структуры.

Военнослужащие должны подать заявление в воинскую часть, а уволенные из рядов ВСУ — в свой ТЦК, где они состоят на учете после увольнения.

Сколько получат военные с инвалидностью

Сумма этой выплаты отличается в зависимости от группы инвалидности.

Размеры сумм в 2025 году следующие:

І группа инвалидности — 400 прожиточных минимумов, то есть 1 211 200 грн;

ІІ группа инвалидности — 300 прожиточных минимумов, то есть 908 400 грн;

III группа инвалидности — 250 прожиточных минимумов, то есть 757 000 грн.

