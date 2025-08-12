Выплаты военным за инвалидность 2025 - какой размер

ОДД за инвалидность на войне — размер выплат
После того, как у военнослужащего документально зафиксируют инвалидность, полученную во время войны, он будет иметь право на единовременную денежную помощь. Помощь отличается в зависимости от группы инвалидности.
Об этом сообщало Минобороны Украины.
Куда обращаться за денежной помощью
Военнослужащие, которые в результате участия в боевых действиях получили инвалидность, имеют право на единовременную денежную помощь.
Для этого им надо обратиться в соответствующие структуры.
Военнослужащие должны подать заявление в воинскую часть, а уволенные из рядов ВСУ — в свой ТЦК, где они состоят на учете после увольнения.
Сколько получат военные с инвалидностью
Сумма этой выплаты отличается в зависимости от группы инвалидности.
Размеры сумм в 2025 году следующие:
- І группа инвалидности — 400 прожиточных минимумов, то есть 1 211 200 грн;
- ІІ группа инвалидности — 300 прожиточных минимумов, то есть 908 400 грн;
- III группа инвалидности — 250 прожиточных минимумов, то есть 757 000 грн.
