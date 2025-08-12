Видео
Главная Военная экономика ОДД за инвалидность на войне — размер выплат

ОДД за инвалидность на войне — размер выплат

Дата публикации 12 августа 2025 05:48
Выплаты военным за инвалидность 2025 - какой размер
Военный с инвалидностью. Фото: LexInform

После того, как у военнослужащего документально зафиксируют инвалидность, полученную во время войны, он будет иметь право на единовременную денежную помощь. Помощь отличается в зависимости от группы инвалидности.

Об этом сообщало Минобороны Украины.

Читайте также:

Куда обращаться за денежной помощью

Военнослужащие, которые в результате участия в боевых действиях получили инвалидность, имеют право на единовременную денежную помощь.

Для этого им надо обратиться в соответствующие структуры.

Военнослужащие должны подать заявление в воинскую часть, а уволенные из рядов ВСУ — в свой ТЦК, где они состоят на учете после увольнения.

Сколько получат военные с инвалидностью

Сумма этой выплаты отличается в зависимости от группы инвалидности.

Размеры сумм в 2025 году следующие:

  • І группа инвалидности — 400 прожиточных минимумов, то есть 1 211 200 грн;
  • ІІ группа инвалидности — 300 прожиточных минимумов, то есть 908 400 грн;
  • III группа инвалидности — 250 прожиточных минимумов, то есть 757 000 грн.

Напомним, мы ранее писали о том, в каких числах должны прийти выплаты для военных ВСУ в августе.

Добавим, мы сообщали о том, кто в украинской армии может получить около 200 тысяч гривен в месяц.

ВСУ военные инвалидность военнослужащие денежная помощь
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
