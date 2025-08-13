Відео
Головна Військова економіка Нові виплати у ЗСУ — максимальна сума в серпні 2025 року

Нові виплати у ЗСУ — максимальна сума в серпні 2025 року

Дата публікації: 13 серпня 2025 05:32
Найбільші виплати у ЗСУ в серпні 2025 - хто отримає
Гроші для військовослужбовців ЗСУ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Максимальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця Збройних сил України наближається до 200 тисяч гривень на місяць. Посадовий оклад займає у цій виплаті зовсім невелику частину.

Про це йдеться у матеріалі StopCor.

Читайте також:

Основна, хоч і не найбільша, частина виплат в ЗСУ

У серпні військовослужбовці Збройних сил України не залишаться без грошового забезпечення.

Базовою частиною цього процесу є посадові оклади, які отримують усі військові, незалежно від того, беруть вони участь у війні чи ні.

Розмір посадового окладу починається з 20 тисяч гривень для рекрутів.

Максимальний розмір виплат

Більшу частину грошового забезпечення складають додаткові виплати.

Ці виплати можуть бути різними, залежно від того, які завдання виконує військовослужбовець.

Так, найбільша окрема додаткова винагорода, військовим, які безпосередньо перебувають у зоні активних бойових дій, становить 100 тисяч гривень.

Зважаючи на те, що виплат може бути нараховано кілька — максимальною сумою, яку може отримати військовослужбовець за місяць, є 190 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у яких числах мають надійти виплати військовослужбовцям у серпні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, що змінилося у процесі виплат українським військовим з липня 2025 року.

зарплати виплати ЗСУ військові військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
