Самые большие выплаты в ВСУ в августе 2025 - кто получит

Новые выплаты в ВСУ — максимальная сумма в августе 2025 года
Максимальный размер денежного обеспечения военнослужащего Вооруженных сил Украины приближается к 200 тысяч гривен в месяц. Должностной оклад занимает в этой выплате совсем небольшую часть.
Основная, хоть и не самая большая, часть выплат в ВСУ
В августе военнослужащие Вооруженных сил Украины не останутся без денежного обеспечения.
Базовой частью этого процесса являются должностные оклады, которые получают все военные, независимо от того, участвуют они в войне или нет.
Размер должностного оклада начинается с 20 тысяч гривен для рекрутов.
Максимальный размер выплат
Большую часть денежного обеспечения составляют дополнительные выплаты.
Эти выплаты могут быть разными, в зависимости от того, какие задачи выполняет военнослужащий.
Так, наибольшее отдельное дополнительное вознаграждение, военным, которые непосредственно находятся в зоне активных боевых действий, составляет 100 тысяч гривен.
Учитывая то, что выплат может быть начислено несколько — максимальной суммой, которую может получить военнослужащий за месяц, является 190 тысяч гривен.
