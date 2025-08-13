Самые большие выплаты в ВСУ в августе 2025 - кто получит

Деньги для военнослужащих ВСУ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Максимальный размер денежного обеспечения военнослужащего Вооруженных сил Украины приближается к 200 тысяч гривен в месяц. Должностной оклад занимает в этой выплате совсем небольшую часть.

Об этом говорится в материале StopCor.

Основная, хоть и не самая большая, часть выплат в ВСУ

В августе военнослужащие Вооруженных сил Украины не останутся без денежного обеспечения.

Базовой частью этого процесса являются должностные оклады, которые получают все военные, независимо от того, участвуют они в войне или нет.

Размер должностного оклада начинается с 20 тысяч гривен для рекрутов.

Максимальный размер выплат

Большую часть денежного обеспечения составляют дополнительные выплаты.

Эти выплаты могут быть разными, в зависимости от того, какие задачи выполняет военнослужащий.

Так, наибольшее отдельное дополнительное вознаграждение, военным, которые непосредственно находятся в зоне активных боевых действий, составляет 100 тысяч гривен.

Учитывая то, что выплат может быть начислено несколько — максимальной суммой, которую может получить военнослужащий за месяц, является 190 тысяч гривен.

