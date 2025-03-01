Виплати добровольцям до 25 років - чи мають право на виплати ті, хто мобілізувався до прийняття нового закону

Українські військові. Фото: LexInform

Військовослужбовці віком до 25 років, які пішли воювати до Постанови №153 Кабінету міністрів, мають таке ж право на виплату, як і ті, хто підписують контракт зі Збройними силами України зараз. Але чіткого алгоритму дій для цієї категорії поки не існує.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Виплати для добровольців-призовників

До юристів звернувся військовослужбовець, який раніше пішов воювати добровольцем до досягнення 25 років.

Військовий поцікавився, чи має він право на виплату для призовників-добровольців, яку запровадив Кабінет міністрів своєю Постановою №153.

"Так, маєте таке право, якщо брали безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних дій строком, що за сукупністю становить не менше шести місяців", — запевнив військового адвокат Юрій Айвазян.

Якщо ж час участі добровольця віком до 25 років у бойових діях менший за 6 місяців, то винагорода виплачується пропорційно часу проходження військової служби — із розрахунку 1/6 від 1 млн. грн за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях.

Як отримати гроші

Щодо алгоритму дій, то, підкреслив Юрій Айвазян, ця постанова регламентує цей алгоритм тільки для тих громадян, які підписують контракт станом на зараз.

"Тож Вам необхідно для початку звернутись до командира та дізнатись саме в останнього про Ваші дії для отримання грошової винагороди", — пояснив військовослужбовцю юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому саме з військовослужбовців ЗСУ виплатять по 1 млн грн.

Додамо, ми повідомляли про те, які додаткові виплати отримують солдати строкової служби.