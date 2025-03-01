Выплаты добровольцам до 25 лет - имеют ли право на выплаты те, кто мобилизовался до принятия нового закона

Украинские военные. Фото: LexInform

Военнослужащие в возрасте до 25 лет, которые пошли воевать до Постановления №153 Кабинета министров, имеют такое же право на выплату, как и те, кто подписывают контракт с Вооруженными силами Украины сейчас. Но четкого алгоритма действий для этой категории пока не существует.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Выплаты для добровольцев-призывников

К юристам обратился военнослужащий, который ранее пошел воевать добровольцем до достижения 25 лет.

Военный поинтересовался, имеет ли он право на выплату для призывников-добровольцев, которую ввел Кабинет министров своим Постановлением №153.

"Да, имеете такое право, если принимали непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных действий сроком, который по совокупности составляет не менее шести месяцев", — заверил военного адвокат Юрий Айвазян.

Если же время участия добровольца в возрасте до 25 лет в боевых действиях меньше 6 месяцев, то вознаграждение выплачивается пропорционально времени прохождения военной службы — из расчета 1/6 от 1 млн. грн за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях.

Как получить деньги

Что касается алгоритма действий, то, подчеркнул Юрий Айвазян, это постановление регламентирует этот алгоритм только для тех граждан, которые подписывают контракт по состоянию на сейчас.

"Поэтому Вам необходимо для начала обратиться к командиру и узнать именно у последнего о Ваших действиях для получения денежного вознаграждения", — пояснил военнослужащему юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, кому именно из военнослужащих ВСУ выплатят по 1 млн грн.

Добавим, мы сообщали о том, какие дополнительные выплаты получают солдаты срочной службы.