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Головна Військова економіка Нові правила бронювання від Кабміну — що змінилося

Нові правила бронювання від Кабміну — що змінилося

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 07:01
Як змінилися правила бронювання від мобілізації в Україні
Будівля Кабінету Міністрів України. Фото: igotoworld.com

Підприємства, які є критично важливими для економіки, можуть бронювати своїх працівників. Раніше ОВА за умови погодження з Міністерством економіки та Міноборони могли надавати статус критичного важливого будь-якому підприємству, але Кабмін обмежив їх у такому праві.

Відповідну постанову від 14 липня оприлюднили на урядовому порталі.

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Які підприємства можуть визнати критично важливими

Згідно із нововведеннями, статус критично важливість можуть отримати підприємства, установи й організації, які працюють у сферах:

  • сільського, лісового або рибного господарства;
  • добувної промисловості і розроблення кар’єрів;
  • переробної промисловості;
  • постачання електричної енергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
  • водопостачання; каналізації, поводження з відходами;
  • будівництва;
  • оптової та роздрібної торгівлі;
  • ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;
  • транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.

ОВА впродовж місяця мають перевірити, чи відповідають підприємства, яким вони надали статус критичних важливих, визначеним критеріям.

Нагадаємо, працівники, які перебувають у розшуку, не можуть отримати бронювання. Забронювати їх можуть лише після зняття з розшуку.

Також ми повідомляли, що для отримання бронювання військовозобов'язаний має обновити військово-облікові дані. Це стосується навіть тих, хто працює на критично важливих підприємствах.

Кабінет міністрів військовий призов мобілізація бронювання підприємства військовозобов'язані
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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