Як змінилися правила бронювання від мобілізації в Україні

Нові правила бронювання від Кабміну — що змінилося
Підприємства, які є критично важливими для економіки, можуть бронювати своїх працівників. Раніше ОВА за умови погодження з Міністерством економіки та Міноборони могли надавати статус критичного важливого будь-якому підприємству, але Кабмін обмежив їх у такому праві.
Відповідну постанову від 14 липня оприлюднили на урядовому порталі.
Які підприємства можуть визнати критично важливими
Згідно із нововведеннями, статус критично важливість можуть отримати підприємства, установи й організації, які працюють у сферах:
- сільського, лісового або рибного господарства;
- добувної промисловості і розроблення кар’єрів;
- переробної промисловості;
- постачання електричної енергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
- водопостачання; каналізації, поводження з відходами;
- будівництва;
- оптової та роздрібної торгівлі;
- ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;
- транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.
ОВА впродовж місяця мають перевірити, чи відповідають підприємства, яким вони надали статус критичних важливих, визначеним критеріям.
Нагадаємо, працівники, які перебувають у розшуку, не можуть отримати бронювання. Забронювати їх можуть лише після зняття з розшуку.
Також ми повідомляли, що для отримання бронювання військовозобов'язаний має обновити військово-облікові дані. Це стосується навіть тих, хто працює на критично важливих підприємствах.
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