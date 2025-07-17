Как изменились правила бронирования от мобилизации в Украине

Здание Кабинета Министров Украины. Фото: igotoworld.com

Предприятия, которые являются критически важными для экономики, могут бронировать своих работников. Ранее ОВА при условии согласования с Министерством экономики и Минобороны могли предоставлять статус критически важного любому предприятию, но Кабмин ограничил их в таком праве.

Соответствующее постановление от 14 июля обнародовали на правительственном портале.

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Согласно нововведениям, статус критически важность могут получить предприятия, учреждения и организации, которые работают в сферах:

сельского, лесного или рыбного хозяйства;

добывающей промышленности и разработки карьеров;

перерабатывающей промышленности;

поставки электрической энергии, газа, пара и кондиционированного воздуха;

водоснабжения; канализации, обращения с отходами;

строительства;

оптовой и розничной торговли;

ремонта автотранспортных средств и мотоциклов;

транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности.

ОВА в течение месяца должны проверить, соответствуют ли предприятия, которым они предоставили статус критически важных, определенным критериям.

Напомним, работники, которые находятся в розыске, не могут получить бронирование. Забронировать их могут только после снятия с розыска.

Также мы сообщали, что для получения бронирования военнообязанный должен обновить военно-учетные данные. Это касается даже тех, кто работает на критически важных предприятиях.