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Главная Военная экономика Новые правила бронирования от Кабмина — что изменилось

Новые правила бронирования от Кабмина — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 07:01
Как изменились правила бронирования от мобилизации в Украине
Здание Кабинета Министров Украины. Фото: igotoworld.com

Предприятия, которые являются критически важными для экономики, могут бронировать своих работников. Ранее ОВА при условии согласования с Министерством экономики и Минобороны могли предоставлять статус критически важного любому предприятию, но Кабмин ограничил их в таком праве.

Соответствующее постановление от 14 июля обнародовали на правительственном портале.

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Какие предприятия могут признать критически важными

Согласно нововведениям, статус критически важность могут получить предприятия, учреждения и организации, которые работают в сферах:

  • сельского, лесного или рыбного хозяйства;
  • добывающей промышленности и разработки карьеров;
  • перерабатывающей промышленности;
  • поставки электрической энергии, газа, пара и кондиционированного воздуха;
  • водоснабжения; канализации, обращения с отходами;
  • строительства;
  • оптовой и розничной торговли;
  • ремонта автотранспортных средств и мотоциклов;
  • транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности.

ОВА в течение месяца должны проверить, соответствуют ли предприятия, которым они предоставили статус критически важных, определенным критериям.

Напомним, работники, которые находятся в розыске, не могут получить бронирование. Забронировать их могут только после снятия с розыска.

Также мы сообщали, что для получения бронирования военнообязанный должен обновить военно-учетные данные. Это касается даже тех, кто работает на критически важных предприятиях.

Кабинет министров военный призыв мобилизация бронирование предприятия военнообязанные
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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