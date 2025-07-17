Как изменились правила бронирования от мобилизации в Украине

Новые правила бронирования от Кабмина — что изменилось
Предприятия, которые являются критически важными для экономики, могут бронировать своих работников. Ранее ОВА при условии согласования с Министерством экономики и Минобороны могли предоставлять статус критически важного любому предприятию, но Кабмин ограничил их в таком праве.
Соответствующее постановление от 14 июля обнародовали на правительственном портале.
Какие предприятия могут признать критически важными
Согласно нововведениям, статус критически важность могут получить предприятия, учреждения и организации, которые работают в сферах:
- сельского, лесного или рыбного хозяйства;
- добывающей промышленности и разработки карьеров;
- перерабатывающей промышленности;
- поставки электрической энергии, газа, пара и кондиционированного воздуха;
- водоснабжения; канализации, обращения с отходами;
- строительства;
- оптовой и розничной торговли;
- ремонта автотранспортных средств и мотоциклов;
- транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности.
ОВА в течение месяца должны проверить, соответствуют ли предприятия, которым они предоставили статус критически важных, определенным критериям.
Напомним, работники, которые находятся в розыске, не могут получить бронирование. Забронировать их могут только после снятия с розыска.
Также мы сообщали, что для получения бронирования военнообязанный должен обновить военно-учетные данные. Это касается даже тех, кто работает на критически важных предприятиях.
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