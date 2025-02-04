Бронювання по-новому — Віктор Микита розповів, що змінилось

Заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита. Фото: Facebook/Віктор Микита

В Україні підприємства можуть забронювати працівників від мобілізації, але для цього потрібно виконати певні умови. Критерії для бронювання вже визначили для всіх областей України.

Про це розповів заступник голови Офісу Президента Віктор Микита в інтерв'ю Forbes у вівторок, 4 лютого.

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Яка ситуація з бронюванням працівників

За словами Микити, раніше основна проблема полягала в тому, що підприємства бронювали працівників, котрі не стояли на обліку в центрах комплектування. Через це важко було визначити, скільки людей підлягають мобілізації та скільки військовозобов'язаних мають бронь. Зараз це стало неможливим. Крім того, в Україні встановили конкретні вимоги до підприємств щодо бронювання.

"Зараз визначили адекватні критерії, 7-8 — для міста, їх погоджують з Міноборони та Мінекономіки. Декілька днів тому завершилось погодження критеріїв для всіх областей, останньою була Хмельницька", — повідомив заступник голови ОП.

Він також додав, що триває робота над тим, щоб на бронюванні не заробляли. Зокрема, відповідні органи будуть перевіряти, чи дійсно людина працює на підприємстві, а не просто оформлена на папері для отримання бронювання.

"Це питання — у площині голів обласних адміністрацій", — зазначив Микита.

Він також заявив, що балансувати на користь малого бізнесу у питанні бронювання навряд чи вийде. Микита пояснив це тим, що великий бізнес у такому випадку просто почне ділитись.

"Був один платник — стане 35. У нас і так є проблема: один ФОП у ресторані продає воду, інший — їжу. І тобі приносять декілька чеків. З цим треба щось робити", — наголосив посадовець.

За словами Микити, бронювання ФОПів сьогодні неможливе. Це пояснюють тим, що наразі потрібно як наповнювати бюджет, так і захищати країну, оскільки довжина фронту — понад 1000 км.

Нагадаємо, в Україні дозволили бронювати 100% працівників ще двом галузям. Йдеться про медиків та працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Тих громадян, які порушили військовий облік, не зможуть забронювати. В такому випадку військовозобов'язаному потрібно буде спочатку звернутись в ТЦК.