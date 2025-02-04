Бронирование по-новому — Виктор Микита рассказал, что изменилось

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Виктор Микита. Фото: Facebook/Виктор Микита

В Украине предприятия могут забронировать работников от мобилизации, но для этого нужно выполнить определенные условия. Критерии для бронирования уже определили для всех областей Украины.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Виктор Микита в интервью Forbes во вторник, 4 февраля.

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Какова ситуация с бронированием работников

По словам Микиты, ранее основная проблема заключалась в том, что предприятия бронировали работников, которые не стояли на учете в центрах комплектования. Поэтому трудно было определить, сколько людей подлежат мобилизации и сколько военнообязанных имеют бронь. Сейчас это стало невозможным. Кроме того, в Украине установили конкретные требования к предприятиям по бронированию.

"Сейчас определили адекватные критерии, 7-8 — для города, их согласовывают с Минобороны и Минэкономики. Несколько дней назад завершилось согласование критериев для всех областей, последней была Хмельницкая", — сообщил заместитель председателя ОП.

Он также добавил, что продолжается работа над тем, чтобы на бронировании не зарабатывали. В частности, соответствующие органы будут проверять, действительно ли человек работает на предприятии, а не просто оформлен на бумаге для получения бронирования.

"Этот вопрос — в плоскости глав областных администраций", — отметил Микита.

Он также заявил, что балансировать в пользу малого бизнеса в вопросе бронирования вряд ли получится. Микита объяснил это тем, что крупный бизнес в таком случае просто начнет делиться.

"Был один плательщик — станет 35. У нас и так есть проблема: один ФЛП в ресторане продает воду, другой — еду. И тебе приносят несколько чеков. С этим надо что-то делать", — подчеркнул чиновник.

По словам Микиты, бронирование ФЛП сегодня невозможно. Это объясняют тем, что сейчас нужно, как наполнять бюджет, так и защищать страну, поскольку длина фронта — более 1000 км.

Напомним, в Украине разрешили бронировать 100% работников еще двум отраслям. Речь идет о медиках и работниках Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Тех граждан, которые нарушили воинский учет, не смогут забронировать. В таком случае военнообязанному нужно будет сначала обратиться в ТЦК.