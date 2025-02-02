Бронювання медиків та прокурорів САП — Кабмін вніс зміни до постанови

Військовослужбовець із військово-обліковими документами. Фото ілюстративне: varta1.com.ua

В Україні були внесені зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних від мобілізації. Тепер ще дві категорії працівників отримали право на повне звільнення від призову.

Про це свідчить постанова Кабміну, розміщена на сайті Верховної Ради.

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Хто матиме право на 100% бронювання

Усі медики та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) отримали 100% "бронь" від мобілізації.

Згідно з документом, медпрацівників можуть забронювати, якщо вони працюють за основним місцем роботи в:

закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

закладах громадського здоров’я;

установах, які провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз;

центрах крові.

Крім цього, 100% бронюванню підлягають усі військовозобов’язані, які обіймають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зміни до постанови. Фото: скриншот

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію.

А юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько повідомив, що в Україні підприємства можуть забронювати своїх працівників від мобілізації під час воєнного стану. Водночас існує ймовірність їхньої мобілізації.