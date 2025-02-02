Бронирование медиков и прокуроров САП — Кабмин внес изменения в постановление

Кабмин внес изменения по бронированию работников — кого касается
В Украине были внесены изменения в порядок бронирования военнообязанных от мобилизации. Теперь еще две категории работников получили право на полное освобождение от призыва.
Об этом свидетельствует постановление Кабмина, размещенное на сайте Верховной Рады.
Кто будет иметь право на 100% бронирование
Все медики и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) получили 100% "бронь" от мобилизации.
Согласно документу, медработников могут забронировать, если они работают по основному месту работы в:
- учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- учреждениях общественного здоровья;
- учреждениях, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам;
- центрах крови.
Кроме этого, 100% бронированию подлежат все военнообязанные, которые занимают должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил об угрозах в коммунальной сфере из-за мобилизации.
А юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько сообщил, что в Украине предприятия могут забронировать своих работников от мобилизации во время военного положения. В то же время существует вероятность их мобилизации.
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