Бронирование медиков и прокуроров САП — Кабмин внес изменения в постановление

Военнослужащий с военно-учетными документами. Фото иллюстративное: varta1.com.ua

В Украине были внесены изменения в порядок бронирования военнообязанных от мобилизации. Теперь еще две категории работников получили право на полное освобождение от призыва.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина, размещенное на сайте Верховной Рады.

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Кто будет иметь право на 100% бронирование

Все медики и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) получили 100% "бронь" от мобилизации.

Согласно документу, медработников могут забронировать, если они работают по основному месту работы в:

учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

учреждениях общественного здоровья;

учреждениях, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам;

центрах крови.

Кроме этого, 100% бронированию подлежат все военнообязанные, которые занимают должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Изменения в постановление. Фото: скриншот

Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил об угрозах в коммунальной сфере из-за мобилизации.

А юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько сообщил, что в Украине предприятия могут забронировать своих работников от мобилизации во время военного положения. В то же время существует вероятность их мобилизации.