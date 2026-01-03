Відео
Головна Військова економіка Новак назвав причину підняття цін на транспортування газу

Новак назвав причину підняття цін на транспортування газу

Дата публікації: 3 січня 2026 07:30
Новак пояснив, чому у 2026 році підвищать ціни на транспортування газу
Голова Комітету економістів України Андрій Новак. Фото: скриншот з трансляції

В Україні тарифи на транспортування газу не переглядалися протягом п'яти років. У зв'язку з цим підняття цін є логічним.

Про це в ефірі День.LIVE заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Читайте також:

Що сказав Новак про підвищення цін на транспортування газу

"Підвищення, яке зараз є для промислових споживачів на транспортування газу. Так, воно відбувається, але ви забуваєте, що цього підвищення за транспортування газу не було 5 років. З 2021 року", — сказав голова Комітету економістів України.

Він зазначив, що підвищення цін розділили на два етапи. Перший з 1 січня, а другий з середини 2026 року.

Також Новак підкреслив, що за увесь цей час держава стримувала зростання цін, попри те, що вартість інших товарів і послуг системно зростала.

"А ви ще плюс врахуйте прямі величезні втрати, які треба ліквідовувати, від наслідків обстрілів", — резюмував він, додавши, що Росія не припинить обстріли України, зокрема, об'єктів енергетики.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, яку ціну за куб газу встановили постачальники на січень 2026 року.

Також ми інформували, що у січні частині споживачів надійде третя платіжка за газ. Хто саме її отримає та скільки треба сплатити — читайте за цим посиланням.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
