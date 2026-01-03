Новак пояснив, чому у 2026 році підвищать ціни на транспортування газу

Голова Комітету економістів України Андрій Новак. Фото: скриншот з трансляції

В Україні тарифи на транспортування газу не переглядалися протягом п'яти років. У зв'язку з цим підняття цін є логічним.

Про це в ефірі День.LIVE заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Що сказав Новак про підвищення цін на транспортування газу

"Підвищення, яке зараз є для промислових споживачів на транспортування газу. Так, воно відбувається, але ви забуваєте, що цього підвищення за транспортування газу не було 5 років. З 2021 року", — сказав голова Комітету економістів України.

Він зазначив, що підвищення цін розділили на два етапи. Перший з 1 січня, а другий з середини 2026 року.

Також Новак підкреслив, що за увесь цей час держава стримувала зростання цін, попри те, що вартість інших товарів і послуг системно зростала.

"А ви ще плюс врахуйте прямі величезні втрати, які треба ліквідовувати, від наслідків обстрілів", — резюмував він, додавши, що Росія не припинить обстріли України, зокрема, об'єктів енергетики.

