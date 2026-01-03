Новак объяснил, почему в 2026 году повысят цены на транспортировку газа

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Фото: скриншот с трансляции

В Украине тарифы на транспортировку газа не пересматривались в течение пяти лет. В связи с этим поднятие цен является логичным.

Об этом в эфире День.LIVE заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Что сказал Новак о повышении цен на транспортировку газа

"Повышение, которое сейчас есть для промышленных потребителей на транспортировку газа. Да, оно происходит, но вы забываете, что этого повышения за транспортировку газа не было 5 лет. С 2021 года", — сказал председатель Комитета экономистов Украины.

Он отметил, что повышение цен разделили на два этапа. Первый с 1 января, а второй с середины 2026 года.

Также Новак подчеркнул, что за все это время государство сдерживало рост цен, несмотря на то, что стоимость других товаров и услуг системно росла.

"А вы еще плюс учтите прямые огромные потери, которые надо ликвидировать, от последствий обстрелов", — резюмировал он, добавив, что Россия не прекратит обстрелы Украины, в частности, объектов энергетики.

