Новак назвал причину поднятия цен на транспортировку газа

Новак назвал причину поднятия цен на транспортировку газа

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 07:30
Новак объяснил, почему в 2026 году повысят цены на транспортировку газа
Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Фото: скриншот с трансляции

В Украине тарифы на транспортировку газа не пересматривались в течение пяти лет. В связи с этим поднятие цен является логичным.

Об этом в эфире День.LIVE заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Читайте также:

Что сказал Новак о повышении цен на транспортировку газа

"Повышение, которое сейчас есть для промышленных потребителей на транспортировку газа. Да, оно происходит, но вы забываете, что этого повышения за транспортировку газа не было 5 лет. С 2021 года", — сказал председатель Комитета экономистов Украины.

Он отметил, что повышение цен разделили на два этапа. Первый с 1 января, а второй с середины 2026 года.

Также Новак подчеркнул, что за все это время государство сдерживало рост цен, несмотря на то, что стоимость других товаров и услуг системно росла.

"А вы еще плюс учтите прямые огромные потери, которые надо ликвидировать, от последствий обстрелов", — резюмировал он, добавив, что Россия не прекратит обстрелы Украины, в частности, объектов энергетики.

Напомним, недавно мы писали, какую цену за куб газа установили поставщики на январь 2026 года.

Также мы информировали, что в январе части потребителей поступит третья платежка за газ. Кто именно ее получит и сколько надо заплатить — читайте по этой ссылке.

тарифы Украина газоснабжение газ цены оплата
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
