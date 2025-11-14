Відео
Україна
Головна Військова економіка Нова вакансія в "Азові" — треба готувати презентації й тексти

Нова вакансія в "Азові" — треба готувати презентації й тексти

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 03:26
Оновлено: 19:20
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує PR-менеджерам
Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють працювати із презентаціями й текстами. Йдеться про PR-менеджерів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в 12 листопада.

Читайте також:
"Азов" шукає PR-менеджерів
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки PR-менеджера 

PR-менеджер відповідає за створення презентацій, кейсів, матеріалів під партнерство, готує тексти для розсилок, пресрелізів і соцмереж. Також серед його обов'язків забезпечення PR-супроводом колаборацій і спільних компаній, допомога команді партнерств у комунікаційній частині нових проєктів.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують придатних до служби людей віком від 18 до 35 років. На посаду можуть претендувати ті, хто має середню, середню спеціальну або вищу освіту, реальні PR-кейси та досвід підготовки якісних презентацій.

Умови роботи 

"Азовці" пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На посаду можуть перевести військових, які вже служать. Зарплата становитиме 27–40 тисяч гривень.

Нагадаємо, в "Азові" бракує операторів гарячої лінії. Потрібні люди, які відповідатимуть на дзвінки.

Також до війська запрошують людей із вищою медичною освітою. У бригаді є вакантні місця для абдомінальних, торакальних і судинних хірургів.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
