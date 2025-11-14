Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает PR-менеджерам

Мужчина работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют работать с презентациями и текстами. Речь идет о PR-менеджерах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в 12 ноября.

Обязанности PR-менеджера

PR-менеджер отвечает за создание презентаций, кейсов, материалов под партнерство, готовит тексты для рассылок, пресс-релизов и соцсетей. Также среди его обязанностей обеспечение PR-сопровождением коллабораций и совместных компаний, помощь команде партнерств в коммуникационной части новых проектов.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают пригодных к службе людей в возрасте от 18 до 35 лет. На должность могут претендовать те, кто имеет среднее, среднее специальное или высшее образование, реальные PR-кейсы и опыт подготовки качественных презентаций.

Условия работы

"Азовцы" предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На должность могут перевести военных, которые уже служат. Зарплата будет составлять 27–40 тысяч гривен.

Напомним, в "Азове" не хватает операторов горячей линии. Нужны люди, которые будут отвечать на звонки.

Также в войско приглашают людей с высшим медицинским образованием. В бригаде есть вакантные места для абдоминальных, торакальных и сосудистых хирургов.