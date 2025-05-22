В Україні запускають нову програму ветеранського бізнесу — у чому її особливість

Ветеран ЗСУ ілюстративне: Фото: facebook.com/IF.Department

В Україні в червні стартує нова комплексна програма підтримки та зміцнення ветеранського бізнесу. Метою цієї ініціативи є допомога ветеранам у зміцненні підприємницької діяльності, зокрема надання їм ресурсів для розвитку бізнесу.

Про це у вівторок, 20 травня, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Програма ветеранського бізнесу

На сотню у учасників програми чекає триденний бізнес-інтенсив у Києві, Львові та Вінниці. Після цього ветерани отримають два місяці менторської підтримки досвідченими підприємцями. 45 бізнесам, що пройдуть відбір, нададуть грант на суму до 6,5 тисячі євро. Крім того, проєкт передбачає групові та індивідуальні сесії із психологічної підтримки, а історії учасників популяризуватимуть у медіа.

Подати заявки на участь можуть ветерани та члени їхніх родин, які впродовж щонайменше шести місяців ведуть бізнес. Також можуть долучатися підприємства Київської, Львівської та Вінницької областей, серед працівників яких є ветерани.

Подавати заявки для участі в Києві можна до 1 червня, у Львові — до 5 червня, а у Вінниці — до 9 червня. Зареєструватися можна за посиланням.

Нагадаємо, ветерани та учасники бойових дій можуть отримати грошову компенсацію за іпотекою. Йдеться про одноразову виплату до 200 тисяч гривень.

Раніше ветеран, директор Національного арктичного центру Євген Дикий заявив, що чутки про перемовини між РФ та Україною впливають на ставлення населення до мобілізації. Люди починають вважати, що в ній вже немає потреби, адже у Стамбулі скоро про щось домовляться.