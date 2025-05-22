В Украине запускают новую программу ветеранского бизнеса — в чем ее особенность

Ветеран ВСУ иллюстративное: Фото: facebook.com/IF.Department

В Украине в июне стартует новая комплексная программа поддержки и укрепления ветеранского бизнеса. Целью этой инициативы является помощь ветеранам в укреплении предпринимательской деятельности, в частности предоставление им ресурсов для развития бизнеса.

Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Программа ветеранского бизнеса

Сотню участников программы ждет трехдневный бизнес-интенсив в Киеве, Львове и Виннице. После этого ветераны получат два месяца менторской поддержки опытными предпринимателями. 45 бизнесам, которые пройдут отбор, предоставят грант на сумму до 6,5 тысячи евро. Кроме того, проект предусматривает групповые и индивидуальные сессии по психологической поддержке, а истории участников будут популяризировать в медиа.

Подать заявки на участие могут ветераны и члены их семей, которые в течение не менее шести месяцев ведут бизнес. Также могут участвовать предприятия Киевской, Львовской и Винницкой областей, среди работников которых есть ветераны.

Подавать заявки для участия в Киеве можно до 1 июня, во Львове — до 5 июня, а в Виннице — до 9 июня. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Напомним, ветераны и участники боевых действий могут получить денежную компенсацию по ипотеке. Речь идет о единовременной выплате до 200 тысяч гривен.

Ранее ветеран, директор Национального арктического центра Евгений Дикий заявил, что слухи о переговорах между РФ и Украиной влияют на отношение населения к мобилизации. Люди начинают считать, что в ней уже нет необходимости, ведь в Стамбуле скоро о чем-то договорятся.