Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Невикористані кошти із соцпрограм — куди їх спрямовують

Невикористані кошти із соцпрограм — куди їх спрямовують

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 07:30
Оновлено: 07:07
На які потреби наприкінці року спрямовують залишки коштів із соцпрограм
Гроші в руках. Фото ілюстративне: UGC

До 40% коштів із соціальних програм за рік не встигають використати. У грудні такі гроші перерозподіляють на інші потреби.

Про це ефірі Вечір.LIVE в середу, 5 листопада, повідомив нардеп Руслан Гончаренко.

Реклама
Читайте також:

На що витрачають залишки грошей із соцпрограм

"Минулого року ми направили ці кошти на житло для ВПО. Це була не тільки підтримка для зими. Там дуже багато було видатків. Загалом ми, якщо не помиляюся, нарахували 15 мільярдів", — зазначив нардеп.

За його словами, соціальні програми в Україні зазвичай фінансують партнери. Ще одним джерелом фінансування потреб армії є зовнішні кредити.

Значну частину бюджетних коштів скеровують на підтримку ЗСУ та сектор безпеки — наступного року це буде близько 2,8-3 трильйона гривень. Ще два трильйони гривень потрібні на соціальні потреби — частину суми отримають завдяки зовнішньому кредитуванню, а решту нададуть партнери.

Нагадаємо, в Україні збільшили розмір державної допомоги при народженні дитини. Від 2026 року платитимуть 50 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що деякі пенсіонери можуть отримати понад 5 тисяч гривень надбавки до пенсії. Йдеться про людей, які мають особливі заслуги перед Україною.

гроші нардепи ВПО бюджет соціальний захист
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації