На які потреби наприкінці року спрямовують залишки коштів із соцпрограм

Гроші в руках. Фото ілюстративне: UGC

До 40% коштів із соціальних програм за рік не встигають використати. У грудні такі гроші перерозподіляють на інші потреби.

Про це ефірі Вечір.LIVE в середу, 5 листопада, повідомив нардеп Руслан Гончаренко.

Реклама

Читайте також:

На що витрачають залишки грошей із соцпрограм

"Минулого року ми направили ці кошти на житло для ВПО. Це була не тільки підтримка для зими. Там дуже багато було видатків. Загалом ми, якщо не помиляюся, нарахували 15 мільярдів", — зазначив нардеп.

За його словами, соціальні програми в Україні зазвичай фінансують партнери. Ще одним джерелом фінансування потреб армії є зовнішні кредити.

Значну частину бюджетних коштів скеровують на підтримку ЗСУ та сектор безпеки — наступного року це буде близько 2,8-3 трильйона гривень. Ще два трильйони гривень потрібні на соціальні потреби — частину суми отримають завдяки зовнішньому кредитуванню, а решту нададуть партнери.

Нагадаємо, в Україні збільшили розмір державної допомоги при народженні дитини. Від 2026 року платитимуть 50 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що деякі пенсіонери можуть отримати понад 5 тисяч гривень надбавки до пенсії. Йдеться про людей, які мають особливі заслуги перед Україною.