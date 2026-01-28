Чи можуть конфіскувати майно за несплату штрафу від ТЦК та СП — відповідь юристки

Чоловік закриває обличчя рукою. Фото ілюстративне: depositphotos.com

За порушення військового обліку громадянам призовного віку можуть призначити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Якщо впродовж тривалого часу не сплачувати цю суму, справу передадуть виконавчій службі. У такому разі порушнику загрожуватимуть інші санкції.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила юристка практики військового права Тетяна Козян.

Реклама

Читайте також:

Чи можуть через несплату штрафу позбавити майна

За словами правознавиці, у законодавстві України не йдеться про конфіскацію майна за несплату штрафів. Щоправда, якщо штрафи накопичуються, їх можуть стягнути через суд. У такому разі можливий арешт майна або банківських рахунків, але без судового рішення конфіскація неможлива.

"Систематична несплата штрафів сама по собі не веде до автоматичного вилучення майна, але створює ризики правових наслідків через судові рішення", — підсумувала юристка.

Нагадаємо, до 31 липня мають стати на облік підлітки, яким цьогоріч виповниться 17 років. За ігнорування цієї вимоги штрафуватимуть.

Також ми повідомляли, за яких умов можна сплатити не повну суму штрафу, а лише половину. Замість 17 тисяч гривень можна віддати 8,5 тисячі гривень.