Потрібно стати на облік 17-річним до липня 2026 року— юнаків попередили про штрафи

Юнаки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік до 31 липня. За ігнорування цієї вимоги підліткам або їхнім батькам загрожують серйозні фінансові санкції — від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Про такі правила повідомив Львівський обласний ТЦК на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Як підліткам оновити дані та уникнути великих штрафів

На облік мають стати хлопці 2009 року народження і це обов'язкова процедура. Вона, звичайо, не означає відправку на фронт. Дані підлітків заносять до Єдиного реєстру призовників. Зробити це можна швидко скористувавшись застосунком "Резерв+" або електронним кабінетом.

Також залишається варіант особистого візиту до ТЦК. Для цього потрібно зібрати пакет документів. Візьміть паспорт, свідоцтво про народження та витяг про реєстрацію місця проживання. Також знадобляться чотири фотографії розміром 35×45 мм та довідка з місця навчання.

Проходити медичну комісію зараз не потрібно. Огляд стане обов'язковим лише перед початком базової військової служби.

Військкоми наголошують: ігнорування термінів тягне за собою відповідальність. Проте є винятки. Покарання не застосують, якщо людина хворіла або постраждала від стихійного лиха. Також штрафи не стосуються жителів тимчасово окупованих територій.

Юнаки, які перебувають під вартою або примусовим медичним наглядом, обліку не підлягають. В усіх інших випадках візит до ТЦК або реєстрація в додатку є обов'язковими. Держава дає на це пів року.

