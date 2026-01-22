Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК 17-летние должны стать на учет — штрафы и правила 2026 года

17-летние должны стать на учет — штрафы и правила 2026 года

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 01:30
Нужно стать на учет 17-летним до июля 2026 года — юношей предупредили о штрафах
Юноши в ТЦК. Иллюстративное фото: denisenkoyuriy.blogspot.com

Юноши, которым в 2026 году исполняется 17 лет, обязаны стать на воинский учет до 31 июля. За игнорирование этого требования подросткам или их родителям грозят серьезные финансовые санкции — от 17 до 25,5 тысяч гривен.

О таких правилах сообщил Львовский областной ТЦК на своей официальной странице в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Как подросткам обновить данные и избежать больших штрафов

На учет должны стать ребята 2009 года рождения и это обязательная процедура. Она, конечно, не означает отправку на фронт. Данные подростков заносят в Единый реестр призывников. Сделать это можно быстро воспользовавшись приложением "Резерв+" или электронным кабинетом.

Также остается вариант личного визита в ТЦК. Для этого нужно собрать пакет документов. Возьмите паспорт, свидетельство о рождении и выписку о регистрации места жительства. Также понадобятся четыре фотографии размером 35×45 мм и справка с места учебы.

Проходить медицинскую комиссию сейчас не нужно. Осмотр станет обязательным только перед началом базовой военной службы.

Военкомы отмечают: игнорирование сроков влечет за собой ответственность. Однако есть исключения. Наказание не применят, если человек болел или пострадал от стихийного бедствия. Также штрафы не касаются жителей временно оккупированных территорий.

Юноши, которые находятся под стражей или принудительным медицинским наблюдением, учету не подлежат. Во всех остальных случаях визит в ТЦК или регистрация в приложении являются обязательными. Государство дает на это полгода.

Напомним, мы ранее писали о том, как нарушитель правил воинского учета может оплатить штраф со скидкой.

Добавим, мы сообщали о том, кому грозят повторные штрафы от ТЦК.

штраф штрафы военный учет ТЦК и СП военнообязанные юноши
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации