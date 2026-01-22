Нужно стать на учет 17-летним до июля 2026 года — юношей предупредили о штрафах

Юноши в ТЦК. Иллюстративное фото: denisenkoyuriy.blogspot.com

Юноши, которым в 2026 году исполняется 17 лет, обязаны стать на воинский учет до 31 июля. За игнорирование этого требования подросткам или их родителям грозят серьезные финансовые санкции — от 17 до 25,5 тысяч гривен.

О таких правилах сообщил Львовский областной ТЦК на своей официальной странице в Facebook.

Как подросткам обновить данные и избежать больших штрафов

На учет должны стать ребята 2009 года рождения и это обязательная процедура. Она, конечно, не означает отправку на фронт. Данные подростков заносят в Единый реестр призывников. Сделать это можно быстро воспользовавшись приложением "Резерв+" или электронным кабинетом.

Также остается вариант личного визита в ТЦК. Для этого нужно собрать пакет документов. Возьмите паспорт, свидетельство о рождении и выписку о регистрации места жительства. Также понадобятся четыре фотографии размером 35×45 мм и справка с места учебы.

Проходить медицинскую комиссию сейчас не нужно. Осмотр станет обязательным только перед началом базовой военной службы.

Военкомы отмечают: игнорирование сроков влечет за собой ответственность. Однако есть исключения. Наказание не применят, если человек болел или пострадал от стихийного бедствия. Также штрафы не касаются жителей временно оккупированных территорий.

Юноши, которые находятся под стражей или принудительным медицинским наблюдением, учету не подлежат. Во всех остальных случаях визит в ТЦК или регистрация в приложении являются обязательными. Государство дает на это полгода.

