Могут ли конфисковать имущество за неуплату штрафа от ТЦК и СП — ответ юриста

За нарушение воинского учета гражданам призывного возраста могут назначить штраф в размере 17 тысяч гривен. Если в течение длительного времени не платить эту сумму, дело передадут исполнительной службе. В таком случае нарушителю будут грозить другие санкции.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила юрист практики военного права Татьяна Козян.

Могут ли из-за неуплаты штрафа лишить имущества

По словам правоведа, в законодательстве Украины не говорится о конфискации имущества за неуплату штрафов. Правда, если штрафы накапливаются, их могут взыскать через суд. В таком случае возможен арест имущества или банковских счетов, но без судебного решения конфискация невозможна.

"Систематическая неуплата штрафов сама по себе не ведет к автоматическому изъятию имущества, но создает риски правовых последствий через судебные решения", — подытожила юрист.

Напомним, до 31 июля должны стать на учет подростки, которым в этом году исполнится 17 лет. За игнорирование этого требования будут штрафовать.

Также мы сообщали, при каких условиях можно оплатить не полную сумму штрафа, а только половину. Вместо 17 тысяч гривен можно отдать 8,5 тысячи гривен.