Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Немає грошей — як з порушника військового обліку стягнуть штраф arrow

Немає грошей — як з порушника військового обліку стягнуть штраф

27 грудня 2024 06:29
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Стягнення штрафів з порушників військового обліку — чи має право суд відчужувати майно
Громадяни у ТЦК оформлюють документи військового обліку. Фото: Вінницький ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Порушник військового обліку зобов’язаний сплатити штраф, накладений на нього ТЦК. Якщо ж громадянин не має грошей, але має майно — то це майно буде відчужене і продане на аукціоні.

Про це розповів юрист у царині військового права Антон Ревенко.

Читайте також:

Сплата штрафу — обов’язкова

Сплата штрафу, накладеного на за порушення правил військового обліку, є обов’язковою, незалежно від фінансового стану порушникам.

"Це обов’язок громадянина — сплатити цей штраф, навіть якщо немає коштів", — пояснив юрист Антон Ревенко.

Відчуження майна порушника і аукціон

Правник пояснив, що у таких ситуаціях громадянин, який здійснив адміністративне правопорушення, може поплатитися майном.

"Здійснюється опис, тобто у виконавців є доступ до всіх реєстрів нерухомого майна. І якщо боржник є власником певного нерухомого майна, наприклад, квартири, то накладається арешт на це майно, і особа не може нічого з цим робити, не зможе відчужити", — підкреслив Ревенко.

Після цього, додав юрист, це майно може бути реалізоване на аукціоні "СЕТАМ".

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, скільки штрафів може прийти за ігнорування повісток від ТЦК.

Також ми писали про три основні причини для штрафів з боку територіальних центрів комплектування.

аукціон штраф військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Юрист пояснив, коли штраф від ТЦК може стати кримінальною справою

07:01 Атака на реєстри — клієнти ПриватБанку залишились без грошей

06:51 В Росії ввели план "Килим" у низці аеропортів країни

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

06:30 В Україні продовжує дорожчати пшениця — ціна зернових у грудні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:30 Знищений архів — як довести виключення з військового обліку

06:29 Немає грошей — як з порушника військового обліку стягнуть штраф

06:10 Пенсіонери можуть не платити один податок — що треба знати

06:02 ШІ назвав найпопулярніші породи котів — вибір дивує

06:01 Ощадбанк посилить боротьбу з недобросовісними клієнтами

07:30 Юрист пояснив, коли штраф від ТЦК може стати кримінальною справою

07:01 Атака на реєстри — клієнти ПриватБанку залишились без грошей

06:51 В Росії ввели план "Килим" у низці аеропортів країни

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

06:30 В Україні продовжує дорожчати пшениця — ціна зернових у грудні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:30 Знищений архів — як довести виключення з військового обліку

06:29 Немає грошей — як з порушника військового обліку стягнуть штраф

06:10 Пенсіонери можуть не платити один податок — що треба знати

06:02 ШІ назвав найпопулярніші породи котів — вибір дивує

06:01 Ощадбанк посилить боротьбу з недобросовісними клієнтами

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

Text

23:12 Як вплине на Україну зміна влади у США — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

Text

18:03 Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку