Стягнення штрафів з порушників військового обліку — чи має право суд відчужувати майно

Громадяни у ТЦК оформлюють документи військового обліку. Фото: Вінницький ТЦК

Порушник військового обліку зобов’язаний сплатити штраф, накладений на нього ТЦК. Якщо ж громадянин не має грошей, але має майно — то це майно буде відчужене і продане на аукціоні.

Про це розповів юрист у царині військового права Антон Ревенко.

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Сплата штрафу — обов’язкова

Сплата штрафу, накладеного на за порушення правил військового обліку, є обов’язковою, незалежно від фінансового стану порушникам.

"Це обов’язок громадянина — сплатити цей штраф, навіть якщо немає коштів", — пояснив юрист Антон Ревенко.

Відчуження майна порушника і аукціон

Правник пояснив, що у таких ситуаціях громадянин, який здійснив адміністративне правопорушення, може поплатитися майном.

"Здійснюється опис, тобто у виконавців є доступ до всіх реєстрів нерухомого майна. І якщо боржник є власником певного нерухомого майна, наприклад, квартири, то накладається арешт на це майно, і особа не може нічого з цим робити, не зможе відчужити", — підкреслив Ревенко.

Після цього, додав юрист, це майно може бути реалізоване на аукціоні "СЕТАМ".

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, скільки штрафів може прийти за ігнорування повісток від ТЦК.

Також ми писали про три основні причини для штрафів з боку територіальних центрів комплектування.