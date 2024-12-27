Взыскание штрафов с нарушителей воинского учета - имеет ли право суд отчуждать имущество

Нет денег — как с нарушителя воинского учета взыщут штраф
Нарушитель воинского учета обязан уплатить штраф, наложенный на него ТЦК. Если у гражданина нет денег, но есть имущество — то это имущество будет отчуждено и продано на аукционе.
Об этом рассказал юрист в области военного права Антон Ревенко.
Уплата штрафа — обязательна
Уплата штрафа, наложенного на нарушение правил военного учета, является обязательной, независимо от финансового положения нарушителям.
"Это обязанность гражданина — уплатить этот штраф, даже если нет средств", — объяснил юрист Антон Ревенко.
Отчуждение имущества нарушителя и аукцион
Юрист пояснил, что в таких ситуациях гражданин, совершивший административное правонарушение, может поплатиться имуществом.
"Осуществляется описание, то есть у исполнителей есть доступ ко всем реестрам недвижимого имущества. И если должник является собственником определенного недвижимого имущества, например квартиры, то налагается арест на это имущество, и лицо не может ничего с этим делать, не сможет отчуждать", — подчеркнул Ревенко.
После этого, добавил юрист, это имущество может быть реализовано на аукционе "СЕТАМ".
Напомним, мы ранее сообщали, сколько штрафов может прийти за игнорирование повесток от ТЦК.
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