Взыскание штрафов с нарушителей воинского учета - имеет ли право суд отчуждать имущество

Граждане в ТЦК оформляют документы военного учета. Фото: Винницкий ТЦК

Нарушитель воинского учета обязан уплатить штраф, наложенный на него ТЦК. Если у гражданина нет денег, но есть имущество — то это имущество будет отчуждено и продано на аукционе.

Об этом рассказал юрист в области военного права Антон Ревенко.

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Уплата штрафа — обязательна

Уплата штрафа, наложенного на нарушение правил военного учета, является обязательной, независимо от финансового положения нарушителям.

"Это обязанность гражданина — уплатить этот штраф, даже если нет средств", — объяснил юрист Антон Ревенко.

Отчуждение имущества нарушителя и аукцион

Юрист пояснил, что в таких ситуациях гражданин, совершивший административное правонарушение, может поплатиться имуществом.

"Осуществляется описание, то есть у исполнителей есть доступ ко всем реестрам недвижимого имущества. И если должник является собственником определенного недвижимого имущества, например квартиры, то налагается арест на это имущество, и лицо не может ничего с этим делать, не сможет отчуждать", — подчеркнул Ревенко.

После этого, добавил юрист, это имущество может быть реализовано на аукционе "СЕТАМ".

Напомним, мы ранее сообщали, сколько штрафов может прийти за игнорирование повесток от ТЦК.

Также мы писали о трех основных причинах штрафов со стороны территориальных центров комплектования.