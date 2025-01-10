Євтушок розкритикував правки до закону про накладення штрафів на юнаків

Ознайомчий візит юнаків до військового центру. Фото: Львівський ТЦК та СП

Народний депутат Сергій Євтушок висловив критику щодо законопроєкту, який передбачає штрафування 17-річних юнаків. Їх можуть карати за несвоєчасне ставання на військовий облік.

Таку думку нардеп висловив в ефірі Ранок.LIVE.

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Народний депутат назвав ініціативу "абсурдом" та порушенням прав неповнолітніх.

За словами політика, така законодавча пропозиція суперечить Конституції України та правам неповнолітніх, тому її планують оскаржити в Конституційному суді.

"Цей закон, на моє переконання, із антиконституційних, тому що вважаю, що тут порушення прав неповнолітніх. І штрафувати за обставин, які назвав Федір Веніславський — це абсурд і нонсенс. На жаль, таких законопроєктів достатньо є в парламенті, і також голосують", — висловився Євтушок.

Нагадаємо, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв, що до законопроєкту № 12076 "Про військовий обов’язок і військову службу" внесли правки. Згідно з ними тепер штрафуватимуть й 17-річних юнаків, які не встали своєчасно на військовий облік.

Крім того, юнаки матимуть змогу зареєструватися у військкоматі у електронному вигляді.