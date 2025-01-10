Євтушок розкритикував правки до закону про накладення штрафів на юнаків

Нардеп розкритикував штрафи юнаків за неоновлені дані в ТЦК
Народний депутат Сергій Євтушок висловив критику щодо законопроєкту, який передбачає штрафування 17-річних юнаків. Їх можуть карати за несвоєчасне ставання на військовий облік.
Таку думку нардеп висловив в ефірі Ранок.LIVE.
Євтушок розкритикував штрафування юнаків
Народний депутат назвав ініціативу "абсурдом" та порушенням прав неповнолітніх.
За словами політика, така законодавча пропозиція суперечить Конституції України та правам неповнолітніх, тому її планують оскаржити в Конституційному суді.
"Цей закон, на моє переконання, із антиконституційних, тому що вважаю, що тут порушення прав неповнолітніх. І штрафувати за обставин, які назвав Федір Веніславський — це абсурд і нонсенс. На жаль, таких законопроєктів достатньо є в парламенті, і також голосують", — висловився Євтушок.
Нагадаємо, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв, що до законопроєкту № 12076 "Про військовий обов’язок і військову службу" внесли правки. Згідно з ними тепер штрафуватимуть й 17-річних юнаків, які не встали своєчасно на військовий облік.
Крім того, юнаки матимуть змогу зареєструватися у військкоматі у електронному вигляді.
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