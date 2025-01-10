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Нардеп раскритиковал штрафы юношей за необновленные данные в ТЦК

10 января 2025 14:04
Анастасия Постоенко - Редактор
Евтушок раскритиковал правки в закон о наложении штрафов на юношей
Ознакомительный визит юношей в военный центр. Фото: Львовский ТЦК и СП
Анастасия Постоенко - Редактор

Народный депутат Сергей Евтушок высказал критику относительно законопроекта, который предусматривает штрафование 17-летних юношей. Их могут наказывать за несвоевременную постановку на воинский учет.

Такое мнение нардеп высказал в эфире Ранок.LIVE.

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Народный депутат назвал инициативу "абсурдом" и нарушением прав несовершеннолетних.

По словам политика, такое законодательное предложение противоречит Конституции Украины и правам несовершеннолетних, поэтому его планируют обжаловать в Конституционном суде.

"Этот закон, по моему убеждению, из антиконституционных, потому что считаю, что здесь нарушение прав несовершеннолетних.  И штрафовать при обстоятельствах, которые назвал Федор Вениславский — это абсурд и нонсенс. К сожалению, таких законопроектов достаточно есть в парламенте, и также голосуют", — высказался Евтушок.

Напомним,  член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что в законопроект № 12076 "О воинской обязанности и военной службе" внесли правки. Согласно им отныне будут штрафовать и 17-летних юношей, которые не встали своевременно на воинский учет.

Кроме того, юноши будут иметь возможность зарегистрироваться в военкомате в электронном виде.

штрафы личные данные ТЦК и СП военнообязанные юноши

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