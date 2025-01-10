Евтушок раскритиковал правки в закон о наложении штрафов на юношей

Нардеп раскритиковал штрафы юношей за необновленные данные в ТЦК
Народный депутат Сергей Евтушок высказал критику относительно законопроекта, который предусматривает штрафование 17-летних юношей. Их могут наказывать за несвоевременную постановку на воинский учет.
Такое мнение нардеп высказал в эфире Ранок.LIVE.
Евтушок раскритиковал штрафование юношей
Народный депутат назвал инициативу "абсурдом" и нарушением прав несовершеннолетних.
По словам политика, такое законодательное предложение противоречит Конституции Украины и правам несовершеннолетних, поэтому его планируют обжаловать в Конституционном суде.
"Этот закон, по моему убеждению, из антиконституционных, потому что считаю, что здесь нарушение прав несовершеннолетних. И штрафовать при обстоятельствах, которые назвал Федор Вениславский — это абсурд и нонсенс. К сожалению, таких законопроектов достаточно есть в парламенте, и также голосуют", — высказался Евтушок.
Напомним, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что в законопроект № 12076 "О воинской обязанности и военной службе" внесли правки. Согласно им отныне будут штрафовать и 17-летних юношей, которые не встали своевременно на воинский учет.
Кроме того, юноши будут иметь возможность зарегистрироваться в военкомате в электронном виде.
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