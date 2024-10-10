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Нардеп пояснив, як підвищення військового збору вплине на зарплати українців

10 жовтня 2024 17:37
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Що буде із зарплатами після підвищення військового збору — нардеп дав невтішний прогноз
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував ухвалення законопроєкту щодо збільшення податків. Зокрема, він зазначив, що підвищення військового збору негативно вплине на зарплати українців.

Про це повідомляє видання "Еспресо".

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Гончаренко наголосив, що після ухвалення нового законопроєкту, зарплати українців знизяться.

"Хочу підкреслити, це — не з корпорацій, це — не з найбагатших. Це — з усіх українців. Піднятий військовий збір з 1,5% до 5%. Це платить кожен працюючий українець — лікар, вчитель, журналіст, енергетик. Всі", — зазначив нардеп.

Він також заявив, що законопроєкт було ухвалено "заднім числом".

"Вони ще це зробили заднім числом — з 1 жовтня, що взагалі є абсурдом. Закон ще навіть не підписаний президентом, а вони хочуть робити це з 1 жовтня. Таким чином зарплата кожного українця зменшиться на оцю різницю — був військовий збір 1,5%, стає 5%, — мінус 3,5%", — пояснив Гончаренко.

Єдиним позитивним моментом цього голосування нардеп вважає відхилення правки щодо збільшення військового збору для військовослужбовців.

"Ми поставили питання і вимагали, щоб хоча б вони не зробили це для військових. Бо вони хотіли навіть військовим підвищити військовий збір. Тобто, прикриваючись армією, грабувати саму армію. Повний абсурд. Оце вдалося зупинити. Це, в принципі, єдиний позитив, який є", — підсумував він.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у вівторок, 10 жовтня, Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт закону про підвищення податків. Закон № 11416д вже назвали історичним.

Також ми писали, що за три місяці до кінця 2024 року прогнози щодо зростання зарплат в Україні змінилися. Тепер очікується, що цей показник буде нижчим, ніж передбачалося раніше.

Олексій Гончаренко зарплати податки гроші нардепи військовий збір

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