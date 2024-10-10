Що буде із зарплатами після підвищення військового збору — нардеп дав невтішний прогноз

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував ухвалення законопроєкту щодо збільшення податків. Зокрема, він зазначив, що підвищення військового збору негативно вплине на зарплати українців.

Про це повідомляє видання "Еспресо".

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Гончаренко наголосив, що після ухвалення нового законопроєкту, зарплати українців знизяться.

"Хочу підкреслити, це — не з корпорацій, це — не з найбагатших. Це — з усіх українців. Піднятий військовий збір з 1,5% до 5%. Це платить кожен працюючий українець — лікар, вчитель, журналіст, енергетик. Всі", — зазначив нардеп.

Він також заявив, що законопроєкт було ухвалено "заднім числом".

"Вони ще це зробили заднім числом — з 1 жовтня, що взагалі є абсурдом. Закон ще навіть не підписаний президентом, а вони хочуть робити це з 1 жовтня. Таким чином зарплата кожного українця зменшиться на оцю різницю — був військовий збір 1,5%, стає 5%, — мінус 3,5%", — пояснив Гончаренко.

Єдиним позитивним моментом цього голосування нардеп вважає відхилення правки щодо збільшення військового збору для військовослужбовців.

"Ми поставили питання і вимагали, щоб хоча б вони не зробили це для військових. Бо вони хотіли навіть військовим підвищити військовий збір. Тобто, прикриваючись армією, грабувати саму армію. Повний абсурд. Оце вдалося зупинити. Це, в принципі, єдиний позитив, який є", — підсумував він.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у вівторок, 10 жовтня, Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт закону про підвищення податків. Закон № 11416д вже назвали історичним.

Також ми писали, що за три місяці до кінця 2024 року прогнози щодо зростання зарплат в Україні змінилися. Тепер очікується, що цей показник буде нижчим, ніж передбачалося раніше.