Что будет с зарплатами после повышения военного сбора — нардеп дал неутешительный прогноз

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал принятие законопроекта об увеличении налогов. В частности, он отметил, что повышение военного сбора окажет негативное влияние на зарплаты украинцев.

Об этом сообщает издание "Эспрессо".

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Гончаренко подчеркнул, что после принятия нового законопроекта зарплаты украинцев снизятся.

"Хочу подчеркнуть, это — не из корпораций, это — не из самых богатых. Это — из всех украинцев. Поднят военный сбор с 1,5% до 5%. Это платит каждый работающий украинец — врач, учитель, журналист, энергетик. Все", — отметил нардеп.

Он также заявил, что законопроект был принят "задним числом".

"Они еще это сделали задним числом — с 1 октября, что вообще абсурдом. Закон еще даже не подписан президентом, а они хотят делать это с 1 октября. Таким образом зарплата каждого украинца уменьшится на эту разницу — был военный сбор 1,5% , становится 5%, — минус 3,5%", — объяснил Гончаренко.

Единственным положительным моментом этого голосования нардеп считает отклонение правки по увеличению военного сбора для военнослужащих.

"Мы задали вопрос и требовали, чтобы хотя бы они не сделали это для военных. Потому что они хотели даже военным повысить военный сбор. То есть, прикрываясь армией, грабить саму армию. Полный абсурд. Это удалось остановить. Это, в принципе, единственный позитив, какой есть", — подытожил он.

Что еще нужно знать

Напомним, во вторник, 10 октября, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о повышении налогов. Закон №11416д уже назвали историческим.

Также мы писали, что за три месяца до конца 2024 прогнозы по росту зарплат в Украине изменились. Теперь ожидается, что этот показатель будет ниже, чем предполагалось ранее.