Україна збільшує видатки на оборону - Железняк пояснив причину

Долари та гривні. Фото: Новини.LIVE

Видатки на оборону України зростають через затримки постачання і збільшення виробництва. Це пов’язано з низкою як внутрішніх, так і зовнішніх причин.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк в ефірі програми День.LIVE.

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Затримки минулого року вплинули на фінансування оборони

За його словами, бюджетні дані за квітень і частково за травень свідчать про значний перерозподіл коштів на користь закупівлі зброї, зокрема дронів.

Железняк також підкреслив, що частина замовлень минулого року не була виконана вчасно, що додатково вплинуло на поточну фінансову динаміку у сфері оборонних видатків.

Крім того, український державний бюджет знову стикається з нестачею фінансування для потреб Збройних сил. Зараз обсяг дефіциту сягнув приблизно 200 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна отримає можливість приєднатися до програми спільних закупівель SAFE. За її словами, такий крок сприятиме зміцненню безпеки на всьому європейському континенті.