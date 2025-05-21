Украина увеличивает расходы на оборону — Железняк объяснил причину

Доллары и гривны. Фото: Новини.LIVE

Расходы на оборону Украины растут из-за задержек поставок и увеличения производства. Это связано с рядом как внутренних, так и внешних причин.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк в эфире программы День.LIVE.

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Задержки прошлого года повлияли на финансирование обороны

По его словам, бюджетные данные за апрель и частично за май свидетельствуют о значительном перераспределении средств в пользу закупки оружия, в частности дронов.

Железняк также подчеркнул, что часть заказов прошлого года не была выполнена вовремя, что дополнительно повлияло на текущую финансовую динамику в сфере оборонных расходов.

Кроме того, украинский государственный бюджет снова сталкивается с нехваткой финансирования для нужд Вооруженных сил. Сейчас объем дефицита достиг примерно 200 миллиардов гривен.

Напомним, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина получит возможность присоединиться к программе совместных закупок SAFE. По ее словам, такой шаг будет способствовать укреплению безопасности на всем европейском континенте.