Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Нардеп объяснил, почему Украина увеличивает расходы на оборону arrow

Нардеп объяснил, почему Украина увеличивает расходы на оборону

21 мая 2025 18:57
Анастасия Писаненко - редактор
Украина увеличивает расходы на оборону — Железняк объяснил причину
Доллары и гривны. Фото: Новини.LIVE
Анастасия Писаненко - редактор

Расходы на оборону Украины растут из-за задержек поставок и увеличения производства. Это связано с рядом как внутренних, так и внешних причин.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк в эфире программы День.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Задержки прошлого года повлияли на финансирование обороны

По его словам, бюджетные данные за апрель и частично за май свидетельствуют о значительном перераспределении средств в пользу закупки оружия, в частности дронов.

Железняк также подчеркнул, что часть заказов прошлого года не была выполнена вовремя, что дополнительно повлияло на текущую финансовую динамику в сфере оборонных расходов.

Кроме того, украинский государственный бюджет снова сталкивается с нехваткой финансирования для нужд Вооруженных сил. Сейчас объем дефицита достиг примерно 200 миллиардов гривен.

Напомним, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина получит возможность присоединиться к программе совместных закупок SAFE. По ее словам, такой шаг будет способствовать укреплению безопасности на всем европейском континенте.

госбюджет оборонная сфера экономика финансы бюджет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама