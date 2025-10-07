На зарплати військових у 2026 році планують виділити менше коштів — Железняк

Народний депутат України Ярослав Железняк. Фото: УНІАН

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що у проєкті бюджету на 2026 рік закладають значно менше коштів на зарплати військових — орієнтовно на 280 мільярдів гривень менше, ніж цьогоріч. За його словами, попередні заяви уряду про нестачу 300 мільярдів на фінансування армії цього року фактично означатимуть зменшення видатків і на наступні періоди.

Про це Ярослав Железняк заявив під час спілкування з журналістами, передає 5 канал.

Железняк нагадав, що, коли уряд повідомив про дефіцит 300 мільярдів, це й означає, що в Україні, відповідно, закладуть ще менше коштів на армію на 2026 та наступні роки.

Він наголосив, що скорочення торкнеться не лише закупівель озброєння, а й фінансування конкретно військовослужбовців, зокрема заробітних плат.

Політик також зазначив, що деякі військовослужбовці й надалі отримуватимуть низьку заробітну плату.

"Єдина категорія, в яких зарплата не змінилася за всі ці роки, це військові. І влада свідомо, розуміючи повністю, що вона робить, закладає не навіть гроші на підручники, а вони менше грошей закладають на зарплати. Що означає, що ті, хто отримують мінімалку, а таких є декілька сотень тисяч військових без права звільнитися, перевестися — і давайте говорити відверто, це не найбільш спокійна і небезпечна робота — будуть і далі отримувати 20 тисяч гривень", — сказав Ярослав Железняк.

Нагадаємо, у вересні уряд ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Стало відомо як і на що розподілять кошти.

Тим часом в Україні планують переглянути заробітні плати вчителів. Це станеться, якщо Верховна Рада підтримає відповідні правки до закону щодо держбюджету. Також розглядається варіант урізати пенсії.

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомляв, що Україні вистачить коштів на усі видатки до кінця 2025 року, проте наразі досі невідомо, як покриють дефіцит на 2026-2027 роки.