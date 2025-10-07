На зарплаты военных в 2026 году планируют выделить меньше средств — Железняк

Народный депутат Украины Ярослав Железняк. Фото: УНИАН

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что в проекте бюджета на 2026 год закладывают значительно меньше средств на зарплаты военных — ориентировочно на 280 миллиардов гривен меньше, чем в этом году. По его словам, предыдущие заявления правительства о недостатке 300 миллиардов на финансирование армии в этом году фактически будут означать уменьшение расходов и на последующие периоды.

Об этом Ярослав Железняк заявил во время общения с журналистами, передает 5 канал.

Железняк напомнил, что, когда правительство сообщило о дефиците 300 миллиардов, это и означает, что в Украине соответственно заложат еще меньше средств на армию на 2026 и последующие годы.

Он отметил, что сокращение коснется не только закупок вооружения, но и финансирования конкретно военнослужащих, в частности заработных плат.

Политик также указал, что некоторые военнослужащие и в дальнейшем будут получать низкую заработную плату.

"Единственная категория, у которых зарплата не изменилась за все эти годы, это военные. И власть, сознательно понимая полностью, что она делает, закладывает не даже деньги на учебники, а меньше денег закладывает на зарплаты. Что означает, что те, кто получает минималку, а таких несколько сотен тысяч военных без права уволиться, перевестись — и давайте говорить откровенно, это не самая спокойная и опасная работа — будут и дальше получать 20 тысяч гривен", — сказал Ярослав Железняк.

Напомним, в сентябре правительство приняло проект государственного бюджета на 2026 год. Стало известно, как и на что распределят средства.

Тем временем в Украине планируют пересмотреть заработную плату учителей. Это произойдет, если Верховная Рада поддержит соответствующие поправки в закон о госбюджете. Также рассматривается вариант урезать пенсии.

Ранее председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщал, что Украине хватит средств на все расходы до конца 2025 года, однако пока до сих пор неизвестно, как покроют дефицит на 2026-2027 годы.